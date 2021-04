Andrea Iannone, chi è: squalifica, nuova fidanzata, Instagram

Andrea Iannone è un pilota motociclista professionista italiano, attualmente squalificato perché trovato positivo a sostanze dopanti. Ha trovato ulteriore notorietà nel mondo dello spettacolo per essere stato, per un certo tempo, il fidanzato di Belen Rodriguez. È uno degli ospiti di stasera di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Andrea Iannone

Nome: Andrea

Andrea Cognome : Iannone

: Iannone Data di nascita : 9 Agosto 1989

: 9 Agosto 1989 Luogo di nascita : Vasto, Italia

: Vasto, Italia Profilo Instagram : @andreaiannone

: @andreaiannone Segno zodiacale: Leone

Andrea Iannone: squalifica

Andrea Iannone è attualmente squalificato dalle competizioni fino al 17 dicembre 2023, una dura sentenza arrivata dal TAS di Losanna nel 2020, e che decorre dalla sospensione precauzionale avvenuta nel dicembre 2019. Squalifica quindi di quattro anni complessivi, con annullamento dei risultati sportivi a partire dal 1 Novembre 2019, data cui risalgono i test antidoping cui Iannone è stato trovato positivo. La dinamica della fonte del doping è controversa: la federazione ha confermato che il drostanolone che ha contaminato le urine fosse di origine alimentare, carne mangiata da Andrea alla vigilia del Gran Premio della Malesia del novembre 2019. Nonostante questo Il Cas ha respinto il ricorso del pilota e ha accolto la richiesta dell’Agenzia mondiale antidoping di una pena inasprita fino a 4 anni di squalifica.

Una sentenza che ne ha di fatto compromesso la carriera – potrà tornare a gareggiare a 34 anni compiuti dopo 4 di inattività – e che il pilota ha vissuto come una grande ingiustizia.

Queste le sue parole sulla squalifica, postate su Instagram: “Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore, separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni… Perché di certo non mi arrendo. Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo. Speravo nell’onestà intellettuale e nell’affermazione della giustizia. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell’innocenza e soprattutto… la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi, ma non l’uomo”.

Andrea Iannone: nuova fidanzata

Andrea Iannone sembra avere una passione per le storie d’amore con ragazze del mondo dello spettacolo, e che si rivelano sempre molto complicate. In passato è stato il compagno prima di Belen Rodriguez, e poi di Giulia De Lellis. Soltanto pochi giorni fa il settimanale Chi ha rilanciato che sarebbe già alle spalle anche il flirt con Natasha Tozzi, figlia del nota cantautore Umberto. La nuova fiamma di Andrea sarebbe Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana e amica della compagna di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, taggata da Andrea nelle sue ultime storie di Instagram. L’ultimo video di Andrea col tag di Carmen è stato poi ripostato dalla stessa sul proprio account social con la scritta “love”.

Andrea Iannone: Instagram

Andrea Iannone ha un account Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da circa 1milione e 500mila followers e con circa 1470 post. Si tratta di una finestra dalla quale Andrea racconta molti aspetti della sua vita, dalla passione per le moto alle sue attività lavorative. Sono presenti diversi selfie che esaltano le proprie doti fisiche, e anche tanti scatti in attività a volte lontane da quelle usuali.