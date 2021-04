Francesco Pannofino, chi è: età, fratello, moglie, figlio, Boris, Instagram

Francesco Pannofino è un attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano. È una delle voci più note del nostro mondo dello spettacolo, e ha trovato notorietà come attore recitando nel ruolo di René Ferretti in Boris. È uno degli ospiti di stasera di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Francesco Pannofino

Nome: Francesco

Francesco Cognome : Pannofino

: Pannofino Data di nascita : 14 Novembre 1958

: 14 Novembre 1958 Luogo di nascita : Pieve di Teco (IM), Italia

: Pieve di Teco (IM), Italia Profilo Instagram : @fpannofino

: @fpannofino Segno zodiacale: Scorpione

Francesco Pannofino: età, fratello, moglie, figlio

Francesco Pannofino è nato il 14 novembre 1958 e ha quindi oggi 62 anni. Oltre al ruolo in Boris, è famoso per essere la voce italiana di George Clooney, Denzel Washington, Kurt Russell, Antonio Banderas e altri. Figlio di genitori pugliesi spostatisi in Liguria per lavoro, ha un fratello, Lino, che è dialoghista. Sua moglie è l’attrice e doppiatrice Emanuela Rossi: separatisi nel 2006, si sono poi sposati ancora in seconde nozze nel 2011 senza tornare a convivere. I due hanno avuto un figlio, Andrea Pannofino, 23enne già visto in diverse occasioni pubbliche col padre e apparentemente avviato sulla stessa strada professionale dei due genitori.

Francesco Pannofino: Boris

Francesco Pannofino è uno dei protagonisti principali, se non il protagonista principale, della fortunata serie tv Boris, le cui prime stagioni sono andate in onda su FOX e sono disponibili su Netflix. La serie è stata un grande successo di pubblico, con anche molti volti noti dello spettacolo tra i fan. È andata in lavorazione ed è di prossima pubblicazione, su Disney+, la quarta stagione della serie tv.

Francesco Pannofino: Instagram

Francesco Pannofino ha un account Instagram ufficiale ma non verificato attualmente seguito da circa 87mila followers e con più di 200 post. Si tratta di una finestra soprattutto sulla sua vita privata, nella quale Francesco Pannofino si diverte a pubblicare foto del dietro le quinte delle sue attività. In numero decisamente inferiore, invece, gli scatti personali.