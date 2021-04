Imma Pirone, chi è: età, carriera, vita privata, Un Posto al Sole

Imma Pirone è un’attrice piuttosto conosciuta ai fans di Un Posto al Sole, dove veste i panni di Clara, personaggio che ha assunto sempre più importanza nel corso del tempo e lanciando in maniera importante la carriera dell’attrice e modella nativa di Torre del Greco

Chi è Imma Pirone

Nome: Imma Pirone

Imma Pirone Data di nascita: 15 giugno 1987

15 giugno 1987 Luogo di nascita: Torre del Greco – Napoli

Torre del Greco – Napoli Segno zodiacale: gemelli

gemelli Profilo Instagram ufficiale: @pironeimma

Biografia e carriera

Nativa di Torre del Greco, Imma cresce a Campobasso e da giovanissima prova a imporsi nel mondo dello spettacolo: diventa Miss Rocchetta Bellezza Molise, concorso che le permette nel 2010 a partecipare alle selezioni di Miss Italia. La partecipazione tuttavia viene segnata dalla prematura scomparsa del padre, anche se ha ammesso che avrebbe dedicato la vittoria proprio al genitore scomparso. Non riesce a vincere la kermesse, ma questo non la demoralizza: contribuisce ad aiutare la madre che possiede un’impresa di pulizie (lei stessa ha orgogliosamente dichiarato di aiutarla piuttosto spesso, attivamente), mentre studia recitazione. Nel 2013 entra a far parte del cast di Un Posto al Sole, inizialmente come figurante ma le sue doti le valgono in breve tempo maggior risalto ed in poche stagioni si impone come figura molto importante all’interno della soap opera. Il ruolo le ha dato una certa popolarità, al punto che prende parte, sempre come attrice a diversi video musicali.

Vita privata

Nonostante l’aspetto attraente e una popolarità in crescita, Imma è piuttosto riservata e non lascia molti indizi in merito alla propria vita privata.

E’ molto legata alla propria famiglia, composta da sette fratelli e sorelle.

Da sempre grande appassionata di danza, ha recentemente ammesso che le piacerebbe aprire una scuola di danza in futuro.