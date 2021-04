Oroscopo di domani, sabato 17 aprile 2021: Branko

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 17 aprile 2021. La settimana è scivolata via e in un attimo eccoci a un nuovo weekend. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Da non perdere: Da non perdere: Chi è Branko

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai stelle talmente tanto promettenti che nessuno ti batterà. Non sprecarle restando fermo. Sfruttale al meglio, lavorando su progetti ambiziosi, inseguendo affari importanti o idee originali.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Toro

Domani potresti essere occupato a portare avanti un accordo, una trattativa, forse una compravendita immobiliare. Con Giove e Saturno in aspetto contrario ti converrà fare particolare attenzione. Sarà meglio agire con molta prudenza.

Gemelli

Domani, complice anche Marte e una bellissima Luna, potrai puntare in alto. Non ti buttare giù di morale, ma mettiti in gioco, buttati in qualche nuovo progetto. Con un cielo così promettente potrai realizzare qualcosa di importante entro il prossimo mese.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani potresti incappare in un piccolo problema, una complicazione legale o personale. Se così fosse, non dovresti farne un dramma! Sarà solo un momento passeggero, dopodiché comincerà un periodo di rinascita.

Leone

Domani si preannuncia una giornata particolarmente proficua, merito della Luna nel segno dei Gemelli. Se in questo periodo sei afflitto da qualche problema, nelle prossime ore potresti trovare un’idea vincente. Un’idea capace di risolverlo.

Vergine

Domani e domenica dovresti cercare di staccare la spina e rilassarti un po’. Perché non organizzi una gita a due? Sarà il modo migliore per ricaricare le pile e approfittare di Venere in aspetto favorevole. Per una volta metti da parte il lavoro e dai più spazio ai sentimenti.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti concentrarti sull’amore, sulle relazioni, ora che Venere non è più in opposizione. Il weekend potrebbe portare un’avventura intrigante, un flirt a chi vorrà mettersi in gioco, fare nuovi incontri.

Scorpione

Domani qualcuno potrebbe provare una tanto inaspettata quanto stuzzicante attrazione nei confronti di una persona. Con Venere in opposizione non è il periodo migliore per cercare relazioni solide, meglio accontentarsi di avventure brevi.

Sagittario

Domani finalmente potrai buttarti alle spalle le tensioni e i problemi vissuti a marzo. In amore comincerà un periodo decisamente favorevole. Le coppie più stabili potranno fare progetti importanti, valutare perfino di pronunciare il fatidico sì.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani dovresti sfruttare l’influenza positiva di Urano nell’amico Toro. Le attività legate alla tecnologia, come lo smart working, saranno particolarmente avvantaggiate. Non sottovalutarle, se sei alla ricerca di un nuovo impiego.

Acquario

Domani, grazie anche a una magnifica Luna nel segno dei Gemelli, ritroverai l’autostima e quel brio che ti sono mancati negli ultimi giorni. Approfittane, per buttarti a capofitto nei tuoi progetti, perché i risultati non tarderanno ad arrivare!

Pesci

Domani sentirai di avere più forza e armonia interiore. Venere nel segno del Toro favorirà l’amore, gli affetti e le relazioni. Riuscirai a riportare la serenità in famiglia, specie con i figli se di recente ci sono state discussioni piuttosto accese.