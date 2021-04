Oroscopo di domani, sabato 17 aprile 2021: Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 17 aprile 2021. I giorni scorrono veloci e in attimo siamo già alle porte di un nuovo fine settimana. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà venerdì 16 aprile? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrà fare in modo di trascorrere un weekend tranquillo. Nel corso della giornata potresti essere colto da una profonda stanchezza. Del resto, negli ultimi mesi hai accumulato molta rabbia oppure hai avuto un problema fisico. L’agitazione che trattieni in copro, alla fine, sarà lo sprone a liberarti di molti fardelli. Per il momento, prova a coccolarti un po’ di più.

Toro

Domani Venere darà una bella spinta all‘amore, alle relazioni: approfittane! D’ora in poi dovrai aspettarti una piccola ricompensa, un premio, forse economico, per il lavoro svolto negli ultimi anni. Novità ce ne saranno ben poche, con Giove e Saturno contrari! Dovresti, però, fare particolare attenzione a finanziamenti, collaboratori, soci, contratti e questioni legali.

Gemelli

Domani potrai contare su una Luna importante. Non ti mancheranno creatività, energia e voglia di metterti in gioco. Su di morale, perché entro il prossimo mese potrai realizzare qualcosa di molto significativo. Ottimo cielo per chi è alla ricerca dell’anima gemella, ma anche per le coppie desiderose di allargare la famiglia!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai impegnarti per superare una difficoltà. Qualcuno avrà un grattacapo legale o finanziario, qualcun altro dovrà chiarirsi con una persona conosciuta in passato, risolvere una disputa. Per fortuna l’amore sarà appassionante e intrigante.

Leone

Domani comincerà un periodo piuttosto nervoso. Sul lavoro sei convinto che non stiano riconoscendo i tuoi meriti. In amore potresti avere dato una chance a qualcuno, forse un ultimatum che se non verrà rispettato, sarà la causa di una rottura, di un distacco. Insomma, sono giornate in cui stai mettendo alla prova gli altri!

Vergine

Domani sarai un po’ giù di corda, ma già da domenica potrai riprenderti. Dal 19 aprile avrai Sole, Mercurio dalla tua parte, accanto a Venere e comincerà una fase decisamente proficua. Potrai finalmente capire la direzione che sta prendendo la tua vita, sul lavoro e in amore. Insomma, ti aspettano giornate ricche di emozioni e promesse.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e fino a maggio si apriranno nuovi orizzonti, arriveranno opportunità imperdibili. Se le settimane scorse sono state alquanto deludenti, d’ora in avanti potrai rimetterti in moto, riprendere un’idea nata in passato e realizzarla.

Scorpione

Domani e domenica saranno due giorni adatti a superare qualche piccola difficoltà personale. Ci sarà chi avrà un’ispirazione, un’intuizione preziosa per provare a uscire da una condizione difficile. In amore non si preannunciano giornate promettenti. Anzi, le relazioni potrebbero farsi perfino pungenti!

Sagittario

Domani sarà il momento più opportuno per cominciare a guardarsi intorno, cercare nuove opportunità. Molto presto le cose si muoveranno! Certo, vieni fuori da un periodo no, che ti ha messo a dura prova e adesso sei impegnato soprattutto a recuperare forza e serenità interiore.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna potrebbe renderti particolarmente nervoso. Dovrai evitare le discussioni, i contrasti e parlare solo se sarà necessario. Dovresti recuperare sotto ogni punto di vista, anche quello fisico! Lascia passare il fine settimana senza grandi intoppi.

Acquario

Domani e domenica dovresti cercare rifugio negli affetti più cari. In questo momento tu avresti una gran voglia di stimoli nuovi, ma tutto procede tremendamente a rilento. Chi sta aspettando una risposta, una conferma faticherà a ottenerla. Restare in paziente attesa per te è davvero dura!

Pesci

Domani e dopo domani recupererai la voglia di amare, di metterti in gioco. Le stelle favoriranno le relazioni e tu ti sentirai più sereno interiormente. Domenica, in particolar modo, consentirà le riappacificazioni alle coppie che di recente hanno vissuto una crisi.