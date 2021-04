Pio D’Antini, chi è: età, carriera, moglie, figli, Pio e Amedeo

Pio D’Antini è uno dei membri del duo comico Pio e Amedeo, che nel corso degli anni ha raggiunto grande popolarità, sia al cinema che in televisione. Il loro successo è testimoniato dal recente format a loro dedicato interamente Felicissima Sera, dopo aver conquistato consensi notevoli con Emigratis e nelle loro “ospitate”.

Chi è Pio D’Antini

Nome: Pio

Pio Cognome: D’Antini

D’Antini Data di nascita : 25 agosto 1983

: 25 agosto 1983 Età : 35 anni

: 35 anni Luogo di nascita : Foggia

: Foggia Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Instagram ufficiale: @piodantini

Nato a Foggia, conosce il suo amico e collega da bambino, con il quale condivide sia un rapporto professionale che di amicizia. Dopo aver lavorato come animatori nella loro città, con il quale fa il suo debutto in una delle tv locali a partire dal 2004, all’interno di una trasmissione Telefoggia chiamata Occhio di Bue, per prendere parte, sempre in coppia con Pio, su Radionorba e Telenorba dove sono gli interpreti della tramissione U’ Tub, storpiatura del dialetto pugliese della piattaforma Youtube. Insieme infatti si cimentano in una serie di candid camera. Diventano popolari dopo aver ottenuto successo ad un provino della Rai, che permette loro al duo di far parte dei format Stiamo tutti bene e successivamente a Base Luna. Amedeo, assieme a Pio, ha fatto parte del laboratorio di Zelig e insieme faranno parte di una rubrica molto apprezzata di Le Iene Chiunque Può e Gli ultras dei Vip. Nel 2014 arriva il debutto al cinema con Amici come noi e nel cinepanettone Ma tu di che segno 6? e nello stesso anno arriva anche il debutto in radio con A disposizione ai per RTL 102.5 e nello stesso periodo viene pubblicato il loro primo libro, Salviamo il mondo mo’ senza esagerare. Nel 2016 nasce il format di successo Emigratis che prosegue fino al 2018, anno in cui ottengono ampi consensi anche nello tour teatrale Tutto fa Broadway.

L’anno successivo sono entrambi ospiti di Amici di Maria De Filippi oltre ad essere ospiti in seconda serata del 69º Festival di Sanremo. Nel 2021 nasce lo show a loro dedicato, Felicissima sera.

Moglie e figlia

Dopo diversi anni di fidanzamento, Pio D’Antini ha sposato la sua fidanzata storica, la modella Cristina Garofalo. Nello stesso anno è nata Chiara, la loro primogenita.