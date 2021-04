Tommaso Paradiso, chi è: età, altezza, figlia, canzoni, Instagram

Tommaso Paradiso è un cantante, cantautore e compositore italiano. È famoso per essere stato il frontman del gruppo Thegiornalisti, da qualche tempo ha intrapreso la carriera solista. È uno degli ospiti di stasera di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Tommaso Paradiso

Nome: Tommaso

Tommaso Cognome : Paradiso

: Paradiso Data di nascita : 25 Giugno 1983

: 25 Giugno 1983 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @tommasoparadiso

: @tommasoparadiso Segno zodiacale: Cancro

Tommaso Paradiso: età, altezza, figlia

Tommaso Paradiso è nato il 25 Giugno 1983 e ha quindi 37 anni, ne compirà 38 tra un paio di mesi. Da quello che si può evincere dalle notizie pubblicate sul web è alto 172 centimetri e pesa 78 chilogrammi. In passato ha dichiarato che gli piacerebbe avere molti figli e di voler diventare papà, ma ancora non lo è diventato. Ha inoltre detto che ha già scelto il nome in caso di arrivo di una bambina: Annalia è un nome che gli piace tantissimo.

Tommaso Paradiso: canzoni

Tommaso Paradiso è l’autore di canzoni diventata famosissime come Non avere Paura, Ma lo vuoi capire, Abbracciami. Insieme ai Thegiornalisti è stato autore di Riccione, Maradona y Pele, Felicità puttana, Questa nostra stupida canzone d’amore, Completamente. La separazione è stata oggetto di polemica proprio perché Paradiso sosteneva di “avanzare” da solista molto più velocemente dei componenti della sua band.

È anche l’autore di canzoni importanti dell’ultimo periodo cantate però da altri: c’è lui dietro L’esercito del selfie di Takagi e Ketra, Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, Autunno di Noemi, Tequila e San Miguel di Loredana Bertè, Don’t Worry dei Boomdabash.

Tommaso Paradiso: Instagram

Tommaso Paradiso ha un account Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da circa 810mila followers e con circa 490 post. Si tratta di una finestra a tutto tondo sulla sua vita, sia personale che professionale, anche se non compaiono spesso gli affetti e le persone a lui più vicine. Tanti invece i video in cui canta spezzoni delle sue canzoni, o di quelle che preferisce.