Candida Morvillo, chi è: età, lavoro, vita privata e curiosità

Giornalista, intervistatrice e scrittrice di talento, Candida Morvillo si è autodefinita “milanese di Sorrento” data la lunga permanenza nel capoluogo lombardo. Spesso presente come opinionista e “voce” in programmi che riguardano politica e società, ha nel corso degli anni preso parte ad alcuni scoop.

Chi è Candida Morvillo

Nome: Candida

Candida Cognome : Morvillo

: Morvillo Data di nascita : 5 marzo 1974

: 5 marzo 1974 Luogo di nascita : Sorrento, Napoli

: Sorrento, Napoli Profilo Instagram: @pernientecandida

Segno zodiacale: Pesci

Biografia

Nata a Sorrento ma residente a Milano da molti anni, dal punto di vista giornalistico vanta collaborazioni con testate come Il Mattino, Oggi e Vanity Fair, prima di diventare editorialista Gruppo Editoriale RCS ed ha lavorato con Visto e Novella 2000. Nel 2004 sbarca in televisione nel programma “Cronache marziane” in onda su Italia 1, ed è stata lei a intervistare Alessandro Cecchi Paone quando ha fatto coming-out, nel 2011 ha avuto un programma tutto suo sul canale Lei di Sky, Telenovella. Nel 2006 si è agigudicata il premio Ischia Internazionale di Giornalismo Angelo Rizzoli come miglior giornalista under 35 per la carta stampata e le agenzie, ed il Premio “Comunicazione Giuseppe Sciacca” e l’Award National Press. Nel corso della sua carriera ha scritto diversi saggi come La signora de segreti – il romanzo di Maria Angiolillo, amore e potere nell’ultimo salotto d’Italia (scritti assieme a Bruno Vespa), e nel 2014 ha realizzato il suo primo romanzo, Le stelle non sono lontane. Ha vestito i panni di opinionista in diversi programmi televisivi.

Vita privata

Attraverso il suo profilo Instagram non c’è traccia di relazioni sentimentali, e lei stessa ha dichiarato di non essere interessata a diventare madre, preferendo dedicarsi in tutto e per tutto alla propria carriera lavorativa.

Curiosità

La Repubblica delle veline – vita vezzi e vizi della Tv italiana dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, uno dei suoi saggi scritti alcuni anni fa ha creato alcuni contrasti con il programma Striscia la Notizia. Durante la collaborazione per Io Donna ha ritrovato il figlio segreto di Maria Angiolillo, Udo Franck de Beurges e un diamante rosa dal valore circa 40 milioni di dollari – sparito dall’eredità del senatore Renato Angiolillo.