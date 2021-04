Enula Bareggi chi è: nome, origini, genitori, fidanzato, Instagram

Enula Bareggi è una giovane cantante italiana. È stata tra i concorrenti dell’edizione ancora in corso di Amici di Maria De Filippi ed è tra gli ospiti di oggi di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 dalle 17. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Enula Bareggi

Nome: Enula

Enula Cognome : Bareggi

: Bareggi Data di nascita : 10 Giugno 1998

: 10 Giugno 1998 Luogo di nascita : Abbiategrasso, Milano, Italia

: Abbiategrasso, Milano, Italia Profilo Instagram : @_enula_

: @_enula_ Segno zodiacale: Gemelli

Enula Bareggi: nome, origini, genitori

Enula Bareggi, nome d’arte Enula, è nata ad Abbiategrasso in provincia di Milano. Il suo nome è stato scelto dalla madre, che da giovane amava raccogliere un fiore che si chiama così. Enula è quindi il nome comune dell’Enula campana, fiore a petali gialli di una pianta erbacea. Iscritta all’Università presso la facoltà di Sociologia, manifesta una passione per la musica fin dai 13 anni, quando partecipa al programma “Io Canto” condotto da Gerry Scotti. Era stata selezionata tra i 60 possibili partecipanti di AmaSanremo, ma il suo brano Con(Torta) non è riuscito ad accedere alle fasi finali del programma, così ha tentato il provino ad Amici.

Enula Bareggi: fidanzato

Enula ha trovato un nuovo amore proprio all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi: ha una storia con Alessandro Cavallo, concorrente ancora in gara. Sembra che sia stata lei, per altro, la misteriosa fidanzata di Leo Gassmann, figlio di Alessandro e vincitore di Sanremo Giovani quest’anno.

Enula Bareggi: Instagram

Enula Bareggi ha un account Instagram ufficiale e verificato seguito al momento da quasi 290mila followers e con circa 50 post. La giovane cantante pubblica soprattutto foto che la ritraggono in scena e col microfono in mano, ma non mancano alcuni scatti personali.