Marcella Bella, chi è: età, carriera, marito, figli e curiosità

Marcella Bella rappresenta tutt’ora una delle massime espressioni di cultura pop applicata alla musica del nostro paese, che ha trovato una collocazione precisa a partire dagli anni 70 per proseguire fino ai giorni nostri. La cantante siciliana è una delle più prolifiche in assoluto e vanta un certo successo.

Chi è Marcella Bella

Nome: Giuseppa Marcella

Giuseppa Marcella Cognome : Bella

: Bella Data di nascita : 25 Luglio 1953

: 25 Luglio 1953 Luogo di nascita : Catania

: Catania Profilo Instagram : @marcellabella.official

: Segno zodiacale: Leone

Biografia

Sorella minore del cantautore Gianni Bella, La sua carriera nel mondo della musica inizia prestissimo: nel 1965 riesce a partecipare alle Festival degli sconosciuti di Ariccia, che vincerà anche ser via del suo forte accento siciliano e della giovanissima età ha difficoltà ad imporsi nel mainstream: in tal senso sarà Mike Bongiorno ad aiutarla a trovare una casa discografica che Nel 1972 ottiene consensi al Festival di Sanremo con Montagne Verdi, brano realizzato con il fratello Gianni e con Giancarlo Bigazzi, che si piazza al 7° posto finale ma che contribuisce a renderla famosa ed apprezzata anche all’estero. Nel 1973 con Io domani, vince il Festivalbar a pari merito con Mia Martini e l’anno successivo si impone nuovamente con uno dei primi pezzi disco realizzati nel nostro paese, Nessuno mai, ritorna a Sanremo nel 1981 con il pezzo Pensa per te, brano che la stessa cantante definirà come il meno riuscito, anche se grazie al sodalizio con Mogol la sua carriera proseguirà con un certo successo con i brani Nell’aria, Senza un briciolo di testa e Tanti Auguri. L’ultima partecipazione a Sanremo nel 2021 l’ha vista tornare sul palco dell’Ariston dopo diversi anni, con il consueto look con la capigliatura afro che da sempre la distingue. Per l’occasione la cantante siciliana canta, come ospite, Senza un briciolo di testa e Montagne verdi.

Marito e figli

Dopo aver avuto un flirt con Red Canzian dei Pooh, a fine anni 70 conosce l’imprenditore Mario Merello che sposerà esattamente 10 anni dopo. La coppia ha tre figli, Giacomo, nato nel 1980, Carolina nel 1992 e Tommaso nel 1993.

Curiosità

Ha un rapporto molto buono con Loredana Bertè, che va avanti oramai da molti anni.

Circa 10 anni fa ha rischiato di perdere il fratello, colpito duramente da un ictus.

E’ stata coach nel talent show Ora o mai più per due anni.