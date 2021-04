Marco Liorni, chi è: età, lavoro, vita privata e curiosità

Marco Lioni è uno degli conduttori ed inviati televisivi più prolifici e riconoscibili della tv nostrana, oltre ad avere accumulato esperienze presso le radio e come autore di programmi televisivi, legando il suo nome a programmi come Verissimo, prima di diventare il conduttore di ItaliaSì!

Chi è Marco Liorni

Nome: Marco

Marco Cognome : Liorni

: Liorni Data di nascita: 6 Agosto 1965

6 Agosto 1965 Segno zodiacale: Leone

Leone Luogo di nascita: Roma

Roma Profilo Instagram ufficiale: @marcoliorni

Biografia

Nato a Roma, parallelamente agli studi nel campo umanistico, si appassiona fin da giovanissimo alla televisione ed alla radio: dopo aver ottenuto il diploma nel 1980, si fa “le ossa” come conduttore di diverse radio locali fino ad arrivare a collaborare per Radio Dimensione Suono. In tv arriva nella prima metà degli anni 90 con Cronaca Nera e Domenica tutto goal.

A partire dal 1995 entra a far parte di Verissimo, dapprima come inviato e successivamente come conduttore, sostitutendo Cristina Parodi, andando a condurre anche Verissimo sul posto per poi diventare il volto di format come Angeli che conduce dal 1997 al 2000, alternando il suo lavoro di conduttore televisivo a quello radiofonico, sempre a RDS. Dal 2000 fino al 2007 è l’inviato del Grande Fratello e fino al 2009 conduce altri programmi come Real Tv, Stelle a Quattro Zampe, Saranno Famosi che diventerà Amici. Successivamente passa alla Rai, dove cura i collegamenti di I sogni son desideri, ed è autore e protagonista del programma Tra cielo e terra prima di diventare co-conduttore assieme a Cristina Parodi di La vita in diretta, ruolo che ricoprirà dal 2014 al 2018, quando gli verrà affidata la conduzione di Italia sì! e di Reazione a Catena (di cui è anche ideatore).

Vita privata

Ha sposato Giovanna Astolfi nel 2014 dopo molti anni di fidanzamento, con la cerimonia che si è tenuta negli States. La coppia ha due figlie, Viola ed Emma.

Il conduttore romano ha di recente dichiarato di aver ritrovato un buon rapporto con il suo primo figlio Nicolò, nato dal precedente matrimonio con Cristina.

Curiosità

Nel 2012 è stato candidato a personaggio rivelazione, premio andato poi a Rocco Papaleo.

E’ un tifoso della Roma dichiarato.