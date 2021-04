Marisa Laurito, chi è: età, carriera, marito, figli e curiosità

Marisa Laurito è la simpatica e poliedrica conduttrice, attrice e personaggio televisivo che a partire dagli anni 80 ha avuto una grande rilevanza in tv, sia in svariati film che in spettacoli televisivi. La sua parlata con l’accento tipico napoletano è divenuta riconoscibile praticamente a tutti.

Chi è Marisa Laurito

Nome: Marisa

Marisa Cognome: Laurito

Laurito Data di nascita : 19 aprile 1951

: 19 aprile 1951 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Instagram: @casalaurito



Biografia

Nata a Napoli, da giovanissima entra a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo da giovanissima, spinta da una grande passione per la recitazione. Appena 18enne prende parte allo spettacolo teatrale Le bugie con le gambe lunghe e anche in televisione reciterà in ruoli da comparsa in numerose trasposizioni delle opere di De Filippo. A partire dalla fine degli anni 70 recita in numerosi film come I guappi non si toccano, La pagella, Pari e Dispari, Il mistero di Bellavista, e tanti altri. Negli anni 80 è una presenza fissa in televisione, spesso fa parte infatti di format con Renzo Arbore e Raffaella Carrà. Ha preso parte anche al Festival di Sanremo 1989 con il brano pop-demenziale Il babà è una cosa seria, e nello stesso anno si aggiudica il Telegatto comepersonaggio televisivo femminile dell’anno. Nel corso degli anni 80 e 90 prende parte a diversi programmi a tema musicale e successivamente torna a dedicarsi principalmente al teatro.

Marito e figli

E’ stata sposata seppur per meno di un anno con l’ex calciatore Franco Cordova. Scherzando, l’attrice ha dichiarato che le differenze erano dovute ad un’incompatibilità dovuta al tifo calcistico, data la sua conclamata passione per il Napoli. Nel 2002 si è legata all’imprenditore Pietro Perdini. Marisa Laurito non ha figli, e di recente ha dichiarato di non aver sentito la mancanza di essere madre.

Curiosità

Quando faceva parte della compagnia teatrale di De Filippo era solita “spiare” i segreti del maestro da “dietro le quinte”.

L’attrice napoletana coltiva da anni un’intensa passione per la pittura e la scultura.