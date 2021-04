Oroscopo e Classifica di oggi, 17 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 17 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per sabato 17 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi sabato 17 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi Ariete – 3 stelle. Potreste accusare un leggero calo fisico, un po’ di agitazione dovuta alle tensioni accumulate nel tempo. Se saprete usarla a tuo vantaggio, potrete liberarvi di molti pesi trattenuti finora. Toro – 3 stelle. In amore andrete a gonfie vele, grazie alla presenza di Venere nel segno. Sul lavoro meglio avere prudenza: Giove dissonante potrebbe creare qualche complicazione pratica. Gemelli – 5 stelle. Oggi sarà una giornata incredibile sotto ogni punto di vista. Potrete puntare in alto, cominciare a lavorare su qualcosa di grande. I cuori solitari potranno iniziare una storia d’amore. Cancro – 3 stelle. Servirà calma e sangue freddo per levarsi da una situazione piuttosto ingarbugliata. Forse dovrete confrontarvi con qualcuno, chiarire la vostra posizione. In amore ritroverete più passione. Leone – 3 stelle. Come denota il popolare astrologo Paolo Fox state mettendo alla prova qualcuno. Sul lavoro ci sarà chi sarà in attesa di ricevere quei meriti che non ha ottenuto finora. In amore avete fatto una promessa e ora volete capire se l’altra persona la merita oppure no. Vergine – 3 stelle. Oggi il vostro morale sarà a terra, ma già domenica tornerà alto. Non avrete nulla di cui preoccuparvi. State andando incontro a un periodo molto promettente. Bilancia – 3 stelle. Oggi comincerete a uscire dalla posizione di stallo in cui siete caduti a inizio mese. A poco a poco recupererete le idee e la voglia di realizzarle, di tornare in pista. Tenete duro! Scorpione – 3 stelle. Oggi o domani potrete risolvere un piccolo problema personale, forze vi verrà in mente un’idea utile. In amore servirà molta cautela, perché potreste diventare più pungenti del solito! Sagittario – 3 stelle. Oggi dovrete tenere testa alla Luna in opposizione: il nervosismo salirà alle stelle. Qualcuno accuserà perfino un calo fisico. Siate prudenti! Capricorno – 3 stelle. Venere in Toro comincerà piano piano a riportare la serenità nei vostri cuori e in famiglia. Per il momento, però, potreste sentirvi ancora piuttosto nervosi. Meglio fare attenzione alle parole che direte. Acquario – 4 stelle. Continuate a essere uno fra i segni favoriti di questo momento, eppure oggi tutto potrebbe procedere al rallentatore. Questo fatto vi snerverà particolarmente. Pesci – 4 stelle. Finalmente si respira aria di cambiamento e più passeranno i giorni, meglio sarà. State ritrovando la serenità interiore, la voglia di rimettervi in gioco in amore.

Oroscopo e Classifica Branko oggi sabato 17 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete sarà così forte e determinato, che nessuno lo batterà! Approfittane, per portare avanti i progetti, gli affari più importanti. Il Toro occupato a mandare avanti una trattativa immobiliare, dovrà avere molta prudenza. Con Giove in aspetto contrario le complicazioni potrebbero essere dietro l’angolo! Oggi i Gemelli potranno puntare in alto. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi daranno una marcia in più. Per il Cancro sarà importante non fare drammi, anche se dovesse ritrovarsi in mezzo a una situazione difficile. Come indica l’astrologo Branko un’idea vincente risolverà un problema al Leone. Non sottovalutate nessuna intuizione! Oggi la Vergine dovrebbe dedicarsi all’amore. Sarà la giornata ideale per una romantica fuga d’amore… La Bilancia sola da tempo potrebbe imbattersi in un flirt, un colpo di fulmine o un’avventura tanto intrigante quanto inattesa. per lo Scorpione si preannuncia un giorno particolarmente stuzzicante. Qualcuno potrebbe cedere a un’attrazione sexy. Oggi qualche Sagittario impegnato sentimentalmente si sentirà pronto per pensare al matrimonio o alla convivenza. Le stelle, Urano su tutti, favoriranno lo smart working. Il Capricorno dovrebbe dedicare la giornata alle attività legate alla tecnologia. Oggi l’Acquario ritroverà brio e autostima, dopo alcune giornate decisamente no. Infine i Pesci avranno bisogno di prendersi una pausa e staccare la spina dai problemi di tutti i giorni.