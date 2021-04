Saverio Raimondo, chi è: biografia, altezza, moglie, figli, Valentina Nappi

Saverio Raimondo è un comico italiano. Volto e stand-up comedian di Comedy Central News, è tra gli ospiti di stasera di Le parole della settimana, trasmissione in onda su Rai3 e condotta da Massimo Gramellini, dove analizza l’attualità con satira tagliente. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Saverio Raimondo

Nome: Saverio

Saverio Cognome : Raimondo

: Raimondo Data di nascita : 20 Gennaio 1984

: 20 Gennaio 1984 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @saverioraimondo

: @saverioraimondo Segno zodiacale: Acquario

Saverio Raimondo: biografia, altezza

Ha cominciato a 18 anni quando, dopo aver superato un provino, ha collaborato con Serena Dandini a progetti live e tv, diventando autore di Bra-Braccia rubate all’agricoltura. Conduce per due anni talk satirici su RedTV. Dopo una fortunata apparizione nella trasmissione Tetris di Luca Telese, su La7, le sue presenze in televisone cominciano ad aumentare vertiginosamente, fino a debuttare con Sabina Guzzanti nel programma Un, Due, Tre, Stella! in prima serata su La7. Si esibisce come stand-up comedian ed è direttore artistico e comico resident del Cocktail Comedy Club.

Saverio Raimondo: moglie, figli

Non è possibile al momento rintracciare notizie su moglie e figli di Saverio Raimondo: il comico è estremamente riservato sulla sua vita privata e l’ultima dichiarazione sulla sua situazione sentimentale risale al 2017, quando disse di essere single.

Saverio Raimondo: Valentina Nappi

Saverio Raimondo ha trovato forte notorietà per la registrazione di un servizio comico, andato in onda su Comedy Central, in cui “sposava” Valentina Nappi, celebre pornostar italiana che ha fatto fortuna negli Stati Uniti d’America. Raimondo ha sposato Valentina con rito pastafariano. Valentina Nappi è stata protagonista anche di altre due interviste condotte da Saverio Raimondo e andate in onda sempre su Comedy Central, durante “Pigiama Rave” e “Comedy Central News”.