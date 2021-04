Angela Brambati, chi è: età, carriera, marito, Ricchi e Poveri

Angela Brambati è una delle voci più famose e di successo della musica italiana, indiscutibilmente legata al gruppo Ricchi e Poveri, dalla quale fa parte fin dalla nascita della band. La sua vita personale si è legata in maniera radicata a quella professionale. Dal 2020 infatti la “brunetta dei Ricchi e poveri”, come è soprannominata da anni, ha ripreso l’attività con il resto della band, che è ritornata ad esibirsi come ospite sul palco dell’Ariston nel 2020.

Chi è Angela Brambati

Biografia

Nata a Genova, si avvicina molto presto al mondo della musica: negli anni 60 infatti fa parte del gruppo I Prestorici, anche se la madre aveva insistito per iscriverla ad una scuola di cucito.

La vera e propria svolta nella carriera arriva nel 1967, quando assieme a Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu crea i Ricchi e Poveri (dopo essere stati brevemente i Fama Medium), una delle band più influenti della storia della musica italiana, che ha creato numerosi singoli molto famosi ed apprezzati anche oggi. Dopo molti anni, il quartetto si è riunito in maniera per molti inaspettata come ospite sul palco dell’Ariston, in occasione di Sanremo 2020.

Vita privata

La carriera professionale di Angela e di tutto il gruppo è stata fortemente influenzata dalla vita personale: Angela era fidanzata proprio con Angelo Sotgiu fin da prima della nascita del gruppo, e lo è rimasta qualche anno prima di unirsi sentimentalmente con Marcello Brocheler. Nel 1981 una mai confermata ufficialmente lite tra Angela e Marina Occhiena porta all’allontanamento di quest’ultima dalla band, che si ricongiungerà solo molti anni dopo, ossia nel 2020. Marina infatti avrebbe avuto ai tempi una relazione proprio con Marcello, che ha portato alla fine del rapporto con Angela. Dalla relazione tra la “brunetta” e Marcello è nato Luca, nel 1976.