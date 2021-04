Carlo Verdone, chi è: età, film, moglie, figli e curiosità

Carlo Verdone è uno dei registi ed attori più famosi e di successo del nostro paese, autore ed interprete di numerosi personaggi divenuti iconici. Particolarmente prolifico nell’ambito delle commedie (ma non solo) l’attore e comico romano ha iniziato “dal basso” per poi arrivare al successo.

Chi è Carlo Verdone

Nome: Carlo Gregorio

Carlo Gregorio Cognome : Verdone

: Verdone Data di nascita: 17 novembre 1950

17 novembre 1950 Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Luogo di nascita: Roma

Roma Instagram: @carloverdone

Biografia

Carlo è “figlio d’arte”, essendo figlio del critico cinematografico e insegnante Mario Verdone che contribuisce sicuramente ad alimentare la sua passione verso il cinema fin dalla giovanissima età.

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, ottiene la Laurea in Lettere Moderne presso l’università La Sapienza e realizza i suoi primi cortometraggi a partire dal 1969, con l’ausilio di una cinepresa vendutagli da Isabella Rossellini per poi imporsi nel mondo del cabaret, e sbarcare successivamente in alcuni varietà come La Smorfia dove viene notato tra gli altri dal regista Sergio Leone, che entusiasta, lo fa approdare sul grande schermo.

Debutta come attore nel film La Luna, e l’anno successivo è già regista, sceneggiatore e interprete del film Un Sacco bello. Seguiranno altri successi come Borotalco e Bianco, Rosso e Verdone: in questi e in innumerevoli lavori sucessivi Carlo riesce a rappresentare svariate figure comiche, spesso simboleggianti l’italiano medio e più specificatamente le differenti sfaccettature dell’abitante della capitale. Nel corso degli anni riesce ad interpretare ruoli più seri e anche la sua regia diventa più complessa, ma resta fortemente legato a personaggi iconici come Furio, Ruggero e tanti altri.

Vita privata

E’ il cognato di Christian De Sica dato che quest’ultimo, ha sposato la sorella di Carlo, Silvia, negli anni 80, quando i due attori erano già legati da un profondo legame di amicizia (anche se la relazione tra Christian e Silvia è stata osteggiata inizialmente dalla famiglia Verdone).

Dal 1980 al 1996 è stato sposato con Gianna Scarpelli dalla quale si è separato ma mai divorziato. Ha due figli, Giulia, nata nel 1986 e Paolo, nel 1988. Quest’ultimo fa un’apparizione nel film Grande Grosso e Verdone.

Curiosità

Sfegatato tifoso della Roma, è anche un grande appassionato di musica: colleziona vinili d’annata ed è un più che discreto batterista amatoriale.

In gioventù sembrava indirizzato alla professione di medico, accantonata per, testuali parole, “mi facevano troppa ansia le foto sui libri di anatomia“.