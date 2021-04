Francesco Facchinetti, chi è: età, carriera, moglie, figli, curiosità

Francesco Facchinetti, “figlio d’arte” del celebre Roby, volto storico dei Pooh, è un cantante, conduttore televisivo nonchè DJ, ha legato il suo nome negli ultimi anni a diversi format televisivi a tema musicale. Fino al 2006 era noto come DJ Francesco, nel corso degli anni ha anche scoperto diversi personaggi divenuti popolari.

Chi è Francesco Facchinetti

N ome: Francesco Andrea

Francesco Andrea Cognome: Facchinetti

Facchinetti Segno Zodiacale: Toro

Toro Data di nascita: 2 maggio 1980

2 maggio 1980 Luogo di nascita: Milano

Milano Profilo Instagram Ufficiale: @frafacchinetti

Biografia

Nato a Milano da Roby e l’allora compagna Rosaria Longoni e cresce nel Mariano Comense, nella Brianza comasca assieme alla madre prima di trasferirsi in una comune cattolica presso Seveso. Riesce a diplomarsi come geometra, mentre ha già avviato la propria carriera musicale come DJ dapprima con Radio Cantù per poi lavorare con altre emittenti private. Nei primi anni 2000 Claudio Cecchetto, Davide Primiceri e Alberto Rapetti gli chiedono di creare un pezzo orecchiabile e Francesco crea uno dei pezzi più ascoltati dei primi anni 2000, ossia La canzone del capitano che lo rende molto popolare sopratutto tra i giovani. Nel 2004 partecipa a Sanremo con il pezzo Era bellissimo che anticiperà il suo primo album, Bella di padella che diventerà doppio disco di platino. Il suo primo approccio con la televisione arriva con la partecipazione all’Isola dei famosi e gradualmente, pur proseguendo l’attività musicale, si dedica alla conduzione di programmi televisivi, abbandonando l’appellativo DJ Francesco. Il debutto da conduttore avviene nel 2007 con il Venice Musica Award per diventare l’inviato dell’Isola dei famosi dallo stesso anno, dal 2008 al 2010 conduce X-Factor, prima di passare il testimone a Alessandro Cattelan, ed è il conduttore di programmi come Il più grande (italiano di tutti i tempi), e Ciak…si canta!. Assieme al padre nel 2015 conduce The Voice of Italy prima di fare lo stesso con la finale di Miss Italia e la seconda stagione del format Eccezionale veramente di La7 l’anno successivo. Lo scorso anno debutta il reality show incentrato sulla sua famiglia, The Facchinettis.

Moglie e figli

Invaghito di Aida Yespica durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha avuto una relazione con Alessia Marcuzzi successivamente, che lo ha reso padre di di Mia. Nonostante la separazione dopo circa un anno, i due hanno mantenuto ottimi rapporti. Nel 2013 conosce la sua attuale compagna, la brasiliana Wilma Helena Faissol, che sposerà l’anno successivo e lo renderà padre di Leone e Lavinia Angelica Catherine. La coppia si è risposata nel 2020.

Curiosità

Da giovanissimo ha venduto gli autografi, anche quelli non autentici del padre e di altri cantanti famosi.

Ha preso parte a tre film, Belli di papà, I babysitter e Amici come prima.

Tifoso dichiarato dell’Inter.

Ha un tatuaggio dedicato al cantante J-Ax, che riporta ” I <3 J-Ax” quest’ultimo è stato fatto in diretta televisiva durante una puntata di The Voice of Italy dopo aver perso una scommessa proprio con il rapper.