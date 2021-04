La pianta delle monete che fa impazzire tutti: ecco di quale si tratta

La pianta delle monete è la vera star del momento e tutti quanti impazziscono per lei, tra scatti social e ricerche per averne una in casa. Ma perché è così amata? Quali sono le sue caratteristiche?

Che cos’è la pianta delle monete?

La pianta delle monete è una ornamentale succulenta di rara bellezza, tanto che oggi tutti quanti ne vogliono una in casa. La sua radice robusta da cui crescono gli arbusti carnosi arrivano ad una altezza di 60 centimetri. Le foglie sono notoriamente tondeggianti, con un verde brillante invidiabile e dal diametro che arriva sino a 15 centimetri.

Si chiama pianta delle monete proprio perché le foglie sono somiglianti a delle grandi monete. Ma attenzione perché man mano che cresce e prende piede si arriva sino ad un metro di altezza anche se coltivata nel vaso.

La sua fioritura non è appariscente e i suoi piccoli fiori bianchi si aprono solo in primavera, in maniera elegante e raffinata. Perché è così importante? Riconosciuta per essere la pianta simbolo di fortuna e abbondanza che spopola in tutti gli uffici – case e gallerie di Instagram.

Amata per essere molto elegante, raffinata e anche per il suo design particolare. Che sia la nuova star del web? Senza dubbio!

Caratteristiche pianta delle monete

La pianta delle monete deve essere posizionata in un luogo molto luminoso con una temperatura che può variare dai 15° sino ai 25° C. Ma attenzione perché la sua sofferenza inizia nel momento in cui le temperature salgono dai 28° C in poi. Nelle regioni dove c’è un inverno rigido ecco che questa pianta delle monete può essere coltivata in appartamento, mettendola vicino ad una finestra ma lontana dai termosifoni e pompe di calore.

Una volta che arriva la primavera e l’estate, questa pianta può essere tranquillamente collocata in giardino o in balcone all’esterno, cercando di fare in modo che abbia una collocazione ombreggiata e riparata del vento che potrebbe danneggiare le foglie, sempre molto delicate.

Questa pianta ha la passione per la luce e le sue foglie che sembrano delle grandi monete si sviluppano esclusivamente in direzione della fonte luminosa.

La crescita equilibrata di questa pianta si ottiene nel momento in cui le persone che la possiedono riescono a ruotare il vaso spesso e volentieri: le foglie devono essere sempre raggiunte dalla luce ed è bene agevolarle il più possibile.

Ma non è tutto, infatti ama molto anche gli ambienti umidi e non è male una sistemazione in bagno oppure in cucina che sono gli ambienti che sviluppano maggiore umidità in tutta la casa.

È una pianta bellissima e se curata come da dovere diventerà il punto focale di attenzione di ogni stanza dove posizionata. Come abbiamo detto, nell’antichità era simbolo di soldi e benessere finanziario, per questo motivo diventa anche un ottimo regalo da fare con un significato di grande valore. Per curarla e farla crescere al meglio, rivolgersi sempre ad un professionista del settore così da avere tutti i consigli utili e indispensabili.