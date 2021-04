Laura Cremaschi, ecco chi è la Regina del Web di Avanti un altro!

Laura Cremaschi è una modella e influencer italiana. È la “Regina del Web” di Avanti un altro! pure di sera, trasmissione in onda stasera alle ore 21.10 su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Laura Cremaschi

Laura Cremaschi: biografia

Nata a Bergamo, ha 34 anni, è alta 165 cm e pesa circa 60 Kg. Si è trasferita a Milano in infanzia e lì si è diplomata, per poi tuffarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Nel 2006 ha vinto il concorso di Miss Padania, ma ha poi guadagnato popolarità soprattutto grazie ad Instagram. In tv, ad Avanti un altro!, ha prima interpretato il ruolo di “Bonas” e quello di “Regina del web”. Nel 2018 la Cremaschi ha partecipato come tentatrice nel programma Temptation Island Vip, edizione condotta da Simona Ventura.

Laura Cremaschi: fidanzato, Temptation Island

Attualmente Laura Cremaschi non è tra i protagonisti delle cronache rosa: la showgirl, modella e influencer dovrebbe essere single, o comunque se ha una storia questa non ha risalto sui giornali. È invece risaputo che Laura è stata per sette anni fidanzata con Andrea Perone, noto imprenditore ed ex marito di Sabrina Ferilli. La loro storia non fu semplice, un amore fatto di liti e tira e molla fino alla rottura definitiva. Laura Cremaschi ha anche partecipato a un’edizione di Temptation Island VIP senza però trovare la persona giusta per lei.

Laura Cremaschi: Instagram

Laura Cremaschi ha un account Instagram ufficiale e verificato seguito al momento da più di 1 milione di followers e con circa 1400 post. La modella pubblica un mare di scatti nei quali si mostra in tutta la sua bellezza e il seguito che ha ne fa a tutti gli effetti una delle influencer più seguite d’Italia: tra i tanti post ve ne sono quindi diversi sponsorizzati.