Martina Colombari, chi è: età, carriera, Miss Italia, marito e figlio

Martina Colombari, dopo essere stata eletta Miss Italia appena adolescente, ha proseguito il lavoro come modella per poi diventare attrice e conduttrice televisiva di successo. Oggi è una presenza sempre molto gradita per i telespettatori. Nel corso del tempo ha dimostrato di saper coniugare un grande fascino ad un’altrettanta spiccata competenza.

Martina Colombari, chi è

Nome: Martina

Martina Cognome : Colombari

: Colombari Data di nascita: 10 luglio 1975

10 luglio 1975 Segno zodiacale: Cancro

Cancro Luogo di nascita: Riccione

Riccione Profilo Instagram ufficiale: @martycolombari

Biografia

Partecipa giovanissma al concorso di Miss Italia 1991, kermesse che vince e che permette quasi da subito un suo inserimento nel mondo della moda, sotto l’egida del Riccardo Gay Model Management. Nel corso di una carriera da modella quasi ventennale, Martina si avvicina anche al mondo della televisione e nel cinema. Esordisce proprio sul grande schermo nell’anno della vittoria di Miss Italia, nel 1991, in Abbronzatissimi, oltre a Paparazzi, Quello che le ragazze non dicono e in ultimo, Barbara ed Io, mentre nel 2002 c’è il suo approdo come attrice televisiva, in Carabinieri, dove reciterà fino al 2007, oltre a prendere parte a produzioni come I Cesaroni, Fidati di me, Così fan tutte e più recentemente Il restauratore. Importante anche il lavoro da conduttrice, dove esordisce nel 1994 con Un disco per l’estate, sarà co-conduttrice in format come Super, Vota la voce e Controcampo. Nel 2019 è stata anche giurata di Miss Italia.

E’ anche molto attiva nel sociale, avendo preso svariate volte nel corso degli anni ad attività benefiche.

Vita privata

Dal 1991 al 1995 è stata legata sentimentalmente al campione di sci Alberto Tomba, alcuni anni dopo dopo aver conosciuto il difensore del Milan Alessandro Costacurta, inizia una relazione con lui che porterà al matrimonio nel 2004. La coppia ha un figlio, Achille, nato sempre nel 2004.