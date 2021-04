Oroscopo di oggi, 18 aprile; amore, lavoro e fortuna – Anche questa settimana è giunta ormai al termine. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete avrà una giornata piuttosto sottotono. In amore servirà molta cautela, per non litigare. Anche sul lavoro procederete a rilento. Davvero poca fortuna per questa giornata. Il Toro dovrebbe concentrarsi sull’amore, perché gli riserverà momenti ricchi di emozioni. Sul lavoro sarà meglio non fare scelte rischiose. Piccoli colpi di fortuna all’orizzonte. Giornata decisamente fortuna per i Gemelli che potranno fare progetti importanti, sia in amore sia nel lavoro. Tutto sarà possibile! Oggi il Cancro ritroverà più passionalità in amore, mentre sul fronte lavorativo ci saranno ancora difficoltà. Finalmente la dea bendata si sta accorgendo di voi, ma non converrà sfidarla troppo!

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi per il Leone vi aspetta una giornata piuttosto complicata, in amore così come nel lavoro. Potreste decidere di mettere alla prova qualcuno, di dare un ultimatum. Non rientrerete nelle grazie della dea bendata, meglio avere prudenza! La Vergine recupererà l’armonia che aveva perso in amore. Anche sul lavoro potrete finalmente tornare in pista. Vi attende un periodo fertile. Si prospetta una domenica abbastanza fortunata. Oggi la Bilancia dovrà usare la massima cautela in amore, altrimenti finirà con il discutere. Sul lavoro dovrete affrontare un cambiamento, forse aggiornarvi, espandere la vostra attività. Sarò meglio contare sull’impegno e non sfidare la fortuna! Oggi lo Scorpione potrà contare sulla complicità della Luna per avere qualche buona idea, utile sul lavoro. In amore meglio fare attenzione: non è un periodo semplice! Purtroppo la fortuna si è dimenticata di voi.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di oggi il Sagittario si sveglierà con la voglia di recuperare la forza e il terreno pero lo scorso mese. In amore potrete fare progetti importanti. Sul lavoro state tornando in carreggiata. Date il benvenuto alla fortuna, dopo un periodo no. Per il Capricorno sarà una domenica da prendere con le pinze. Sia in amore sia nel lavoro dovrete armarvi di pazienza e molta cautela. Attenti alle parole! Non fare azzardi, perché la fortuna vi mancherà. Oggi l’Acquario sentirà di essere particolarmente sfortunato, impaziente e insoddisfatto, specie sul lavoro. Cercate di non riversare questa tensione in amore! Infine i Pesci potranno contare sulle due signore dello zodiaco, la Luna e Venere. Finalmente vi sentirete di nuovo baciati dalla fortuna, soprattutto in amore. Sul lavoro dovrete pazientare ancora per pochi giorni. Novità in arrivo.