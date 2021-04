Oroscopo e Classifica di oggi, 18 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 18 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per domenica 18 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi domenica 18 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi Ariete – 3 stelle. Si preannuncia una giornata piuttosto sottotono. Dovrete armarvi di grande prudenza, specie nelle relazioni con gli altri. Toro – 4 stelle. Oggi le stelle vi inviteranno a dare spazio all’amore, perché potrebbe regalarvi emozioni piacevoli. Gemelli – 5 stelle. Sarà un’altra giornata proficua di una settimana davvero fertile. Sfruttala per seminare in vista del prossimo mese! Cancro – 3 stelle. Oggi potreste sentirvi turbati da un problema. Se così fosse, cercare conforto negli affetti più cari. Leone – 2 stelle. Come denota l’astrologo Paolo Fox, stai vivendo giornate complicate, in amore e sul lavoro. Ci sarà chi avrà perfino dato un ultimatum a una persona. Vergine – 4 stelle. Oggi sarà una di quelle giornate in cui mettersi in gioco e non restare fermi, specie in amore. Bilancia – 3 stelle. Oggi dovrete usare molta cautela in amore, perché la confusione e la stanchezza potrebbero avere la meglio! Scorpione – 3 stelle. Oggi una splendida Luna in Cancro potrebbe regalarvi buone intuizioni, un’idea che vi tirerà fuori da una situazione ingarbugliata. Non sottovalutarle! Sagittario – 4 stelle. In questo momento siete spinti dal desiderio di recuperare il terreno e la forza fisica che avete perso a marzo. Avrete tutte le risorse per farcela. Capricorno – 2 stelle. Oggi vi converrà aprire bocca solo se davvero necessario. Così facendo, eviterete molte discussioni faticose. Giornata caratterizzata da malumore e insoddisfazione per l’Acquario. Tenete duro! Dal 19 aprile le cose miglioreranno. 3 stelle. Pesci – 4 stelle. Infine voi nati in Pesci ritroverete la voglia di amare che vi è mancata finora. Sarete pronti per chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo.

Oroscopo e Classifica Branko oggi domenica 18 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete dovrete prestare particolare attenzione alla forma fisica. Perché non iniziate quella dieta depurativa a cui pensate da un po’? Il Toro potrà contare sul prezioso aiuto di amici o di vicini particolarmente altruisti. Oggi per i Gemelli sarà una giornata molto fortunata. La giornata giusta per giocare con un gratta e vinci. Il vento sta cambiando per il Cancro che finalmente ritroverà energia e speranza per il futuro. Come lo incoraggia a fare lo stimato astrologo Branko, il Leone dovrebbe fermarsi e approfondire un’eventuale incomprensione o un disagio. Oggi la Vergine potrà riportare l’armonia nella coppia, mentre per la Bilancia sarà una domenica proficua. Nel corso di questa giornata potrebbe nascere un progetto importante. Oggi le stelle offriranno un’opportunità ghiotta a qualche Scorpione: un futuro viaggio all’estero. Non perdetela! Il Sagittario avrà vogli di comprare casa con il partner, mentre un ex potrebbe turbare l’animo di alcuni Capricorno. Oggi l’Acquario sentirà la nostalgia di un pensiero libero dai condizionamenti esterni. Domenica promettente per i Pesci che comprenderanno finalmente l’importanza di voltare pagina in amore.