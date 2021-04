Roby Facchinetti, chi è: età, carriera, moglie, figli, Pooh, Instagram

Roby Facchinetti ha legato indiscutibilmente il proprio nome a quello dei Pooh, storica band che ha rappresentato un pezzo molto importante della storia musicale italiana in oltre 50 anni. Entrato a pochi mesi dalla creazione vera e propria del gruppo, Roby ne è stato un elemento fondamentale.

Chi è Roby Facchinetti

Nome: Camillo Lorenzo Ferdinando

Camillo Lorenzo Ferdinando Cognome : Facchinetti

: Facchinetti Data di nascita: 1° maggio 1944

1° maggio 1944 Segno zodiacale: Toro

Toro Luogo di nascita: Bergamo

Bergamo Profilo Instagram ufficiale: @robyfacchinetti

Biografia

Camillo Lorenzo Ferdinando, comunemente chiamato Roby, eredita dalla propria famiglia una smisurata passione per la musica fin da giovanissimo, sopratutto dalla madre e dal nonno, che è direttore e compositore di coro, portandolo ad avvicinarsi al primo strumento, l’armonica a bocca, quando ha solo 4 anni, per poi passare alla fisarmonica ed al pianoforte, e neanche adolescente inizia già a comporre i primi brani. Il suo primo complesso, I Monelli, nasce nel 1958 e inizia a farsi un nome per le balere di Riccione. L’approccio con i Pooh arriva nel 1966, quando è intento a suonare per i i Pierfilippi e Les Copains a pochi mesi dalla denominazione acquisita, dopo alcuni anni ancora in fase “embrionale”: ai Pooh mancava il tastierista e quindi con il benestare della sua band, passa a far parte del gruppo. In breve tempo diventa uno dei membri più influenti del gruppo, contribuendo alla sua consacrazione, a partire dagli anni 70 praticamente ogni nuovo pezzo ha una sua forte influenza, con l’aiuto di Valerio Negrini (scomparso nel 2013, Roby gli dedicherà la canzone Poeta). Il successo con i Pooh prosegue fino a pochi anni fa, ma la carriera di Roby non si è ancora arrestata. Da solita ha realizzato in tutto 3 album: nel 1984 esce l’omonimo Roby Facchinetti, nel 1993 Fai col cuore e nel 2014 Ma che vita la mia.

Vita privata

Sposato una prima volta nel 1970 con Mirella Costa, da lei ha avuto le prime due figlie, Alessandra (le ha dedicato un intero album, omonimo) e Valentina. Poco meno di dieci anni dopo la coppia si separa e Roby inizia a convivere con Rosaria Longoni, che lo renderà padre di Francesco, a lungo soprannominato Dj Francesco. Nel 1989 si sposa una seconda volta, con Giovanna Lorenzi, sua attuale consorte, che lo rende padre di Roberto e Giulia.

Instagram

Roby Facchinetti è piuttosto attivo sui social attraverso il proprio profilo Instagram, così come Facebook: è una delle star musicali maggiormente disponibili sui social media.