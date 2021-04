Rocio Munoz Morales, chi è: Raoul Bova, figlie, Instagram

Rocio Munoz Morales è un’attrice, conduttrice, scrittrice ed ex modella spagnola. In Italia è nota anche per essere la compagna dell’attore Raoul Bova. È ospite della puntata di oggi di Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier su Rai1 in onda dalle ore 14. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Rocio Munoz Morales

Nome: Rocio

Rocio Cognome : Munoz Morales

: Munoz Morales Data di nascita : 10 Giugno 1988

: 10 Giugno 1988 Luogo di nascita : Madrid, Italia

: Madrid, Italia Profilo Instagram : @rociommorales

: @rociommorales Segno zodiacale: Gemelli

Rocio Munoz Morales: Raoul Bova

La scintilla che ha fatto scoccare l’amore tra Rocio Munoz Morales è Raoul Bova è scattata sul set del film Immaturi – Il viaggio, girato nell’ottobre 2011 sull’isola greca di Paro. L’attrice spagnola, allora 23enne, ha fatto breccia nel cuore dell’attore italiano, all’epoca 40enne. La relazione tra i due fece abbastanza scalpore per la differenza d’età, ma è stata poi descritta come una delle storie d’amore più belle – non senza difficoltà – del mondo dello spettacolo italiano.

Rocio Munoz Morales: figlie

Rocio Munoz Morales ha avuto dalla relazione con Raoul Bova due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018. I due sono stati paparazzati in giro per Roma con le due bambine diverse volte: il rapporto familiare sembra idilliaco.

Rocio Munoz Morales: Instagram

Rocio Munoz Morales ha un profilo Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da circa 516mila followers e con circa 1120 post. Si tratta di un account principalmente dedicato ad immagini di scena e della vita professionale, magari tratte anche da shooting fotografici, anche se non mancano gli scatti privati.