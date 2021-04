Sabrina Ferilli, chi è: serie tv, marito, figli, Instagram

Sabrina Ferilli è una nota attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana, vincitrice di cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro. Ha inoltre ricevuto quattro candidature al David di Donatello.

È ospite della puntata di oggi di Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier su Rai1 in onda dalle ore 14. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Sabrina Ferilli

Nome: Sabrina

Sabrina Cognome : Ferilli

: Ferilli Data di nascita : 28 Giugno 1964

: 28 Giugno 1964 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @sabriferilli

: @sabriferilli Segno zodiacale: Cancro

Sabrina Ferilli: serie tv

Sabrina Ferilli è un’attrice poliedrica che ha ricoperto molti ruoli nella sua carriera, ma il pubblico le è particolarmente affezionato soprattutto per le numerose serie tv che l’hanno vista protagonista sul piccolo schermo. L’ultima, Svegliati Amore Mio, è stata l’ennesimo successo di pubblico. La ricordiamo anche in Commesse, Le Ali della vita, Dalida, Anna e i cinque, Baciamo le mani Palermo-New York 1958.

Sabrina Ferilli: marito, figli

Sabrina Ferilli è attualmente sposata con Flavio Cattaneo, dirigente pubblico e vice presidente di Italo. I due si sono messi assieme nel 2011 ma la relazione è stata resa nota solo nel 2014. In precedenza è stata sposata con Andrea Perone. Sabrina Ferilli non ha mai avuto figli: si tratta di una scelta fatta per mantenere la propria indipendenza e in ragioni delle contingenze. Ha detto francamente di non rimpiangere ciò che non è arrivato per sua scelta, anche se in passato ha tentato l’adozione di un bambino che non è andata a buon fine.

Sabrina Ferilli: Instagram

Sabrina Ferilli ha un profilo Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da quasi 380mila followers e con 338 post. Si tratta di un account principalmente dedicato ad immagini di scena e della vita professionale, anche se non manca qualche scatto privato.