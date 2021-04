Vincenzo De Lucia chi è: età, fidanzata, Instagram, Mara Venier

Vincenzo De Lucia è un imitatore e intrattenitore italiano. È questo il nome che c’è dietro all’irresistibile imitazione di Mara Venier e di Maria De Filippi che l’attore partenopeo porta in scena nelle trasmissioni Rai da qualche tempo. Mara Venier lo ha voluto a Domenica In, trasmissione in onda su Rai1 ogni domenica a partire dalle ore 14. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Vincenzo De Lucia

Nome: Vincenzo

Vincenzo Cognome : De Lucia

: De Lucia Data di nascita : 1987

: 1987 Luogo di nascita : Napoli, Italia

: Napoli, Italia Profilo Instagram : @vincenzodelucia_87

: @vincenzodelucia_87 Segno zodiacale: n.d.

Vincenzo De Lucia è un attore ed imitatore napoletano, nato nel 1987, ha quindi 33 anni compiuti. È uno dei pochi impersonatori femminili della scena attoriale italiana: la scelta nasce da una voglia di singolarità e di volontà di dimostrare le proprie doti.

Vincenzo De Lucia: fidanzata

Vincenzo De Lucia è estremamente riservato sulla sua vita privata e non è possibile sapere se abbia una compagna, o un compagno, o dei figli. Le informazioni sulla sua vita personale sono scarsissime, anche in virtù del successo arrivato relativamente di recente.

Vincenzo De Lucia: Instagram

Vincenzo De Lucia ha un profilo Instagram ufficiale e verificato attualmente seguito da 45 mila followers e con circa 100 post. Ci sono quindi diverse foto di scena, ma anche alcune della vita privata: una delle ultime di queste lo ritrae sugli spalti del Castel dell’Ovo, a Napoli, con una amica.

Vincenzo De Lucia: Mara Venier

È sicuramente curioso che Mara Venier abbia voluto accanto a sé un attore che la imita praticamente alla perfezione: d’altra parte è nota l’ironia della conduttrice veneziana della Rai. Oltre a quella di Mara Venier, Vincenzo De Lucia è noto per la straordinaria imitazione di Maria De Filippi, quella che da subito lo ha portato alla notorietà nazionale e alla ribalta del grande pubblico. Oltre a queste due donne dello spettacolo, De Lucia porta abitualmente in scena anche Barbara D’Urso e Mara Maionchi.