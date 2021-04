Aurelio Picca, chi è: biografia, ultimo libro, vita privata, figli, Instagram

Aurelio Picca è un poeta e scrittore italiano, nonché giornalista pubblicista. Ha vinto il premio Grinzane Cavour del 1998 e il premio Alberto Moravia con il suo romanzo Tuttestelle. È il protagonista di stasera del “Faccia a Faccia” con Nicola Porro all’interno della trasmissione Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Rete 4. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Aurelio Picca

Nome: Aurelio

Aurelio Cognome : Picca

: Picca Data di nascita : 17 Gennaio 1960

: 17 Gennaio 1960 Luogo di nascita : Velletri, Italia

: Velletri, Italia Profilo Instagram : @aureliopicca30

: @aureliopicca30 Segno zodiacale: Capricorno

Aurelio Picca: biografia, ultimo libro

Aurelio Picca è nato e cresciuto ai Castelli Romani: rimasto orfano da neonato, è cresciuto solo con la madre e con un nonno particolarmente severo, iniziando a lavorare nel bar dello zio a soli nove anni e vivendo in modo “scapestrato” per sua stessa ammissione buona parte della giovinezza. Ha studiato lettere all’Università La sapienza di Roma e ha esordito come scrittore nel 1990 pubblicando una prima raccolta di poesia dal titolo Per punizione, e due anni dopo una raccolta di racconti dal nome La schiuma, finalista al premio Bergamo nel 1992. Con I mulatti (Giunti, 1996) è stato per la seconda volta finalista al Premio Bergamo; il romanzo Tuttestelle (Rizzoli, 1998) ha invece vinto il Premio Alberto Moravia e il Superpremio Grinzane Cavour, nonché finalista al Premio Viareggio: lo ha consacrato sullo scenario letterario italiano.

Collabora con importanti testate giornalistiche come: Repubblica, Il Giornale, Il Corriere della Sera e Il Messaggero, e ha anche iniziato qualche tempo fa ad elaborare forme visive della sua arte facendo il videomaker.

Il titolo del suo ultimo libro è “Il più grande criminale di Roma è stato amico mio”, romanzo ispirato alla vita e ai crimini di Laudovino De Sanctis, dello “Lallo lo zoppo”, criminale degli anni ’70 e ’80.

Aurelio Picca: vita privata, figli

Aurelio Picca non ha mai dato informazioni sulla sua vita privata e non è dato sapere al momento se lo scrittore abbia o meno dei figli. Anche sui suoi profili social ufficiali, dove ogni tanto lo scrittore lascia trasparire qualcosa della sua quotidianità, non ci sono informazioni sulla sua famiglia e sulla sua vita privata.

Aurelio Picca: Instagram

Aurelio Picca ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato, attualmente seguito da circa 600 follower e con poco meno di 200 post. Lo scrittore pubblica attraverso questa finestra molti dei suoi interventi sui giornali e le sue interviste, ma non mancano gli scatti personali dedicati anche alla propria vita privata.