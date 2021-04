Eugenio Mastrandrea, ecco chi è Marcello de La Fuggitiva

Eugenio Mastrandrea è l’attore che interpreta Marcello ne La Fuggitiva, la fiction di Rai1 che vede Vittoria Puccini come protagonista e che va in onda stasera. In molti si chiedono: è il fratello di Valerio, il noto attore romano? Scopriremo questo e altro in questo articolo su di lui.

Chi è Eugenio Mastrandrea

Nome: Eugenio

Eugenio Cognome : Mastrandrea

: Mastrandrea Data di nascita : 10 Dicembre 1993

: 10 Dicembre 1993 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @eugeniomastrandrea

: @eugeniomastrandrea Segno zodiacale: Sagittario

Eugenio Mastrandrea: chi è?

Eugenio Mastrandrea è un giovane attore romano che studiato al liceo spagnolo di Roma e che per questo parla fluentemente sia l’italiano che l’idioma iberico. Nel 2017 si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha esordito giovanissimo nel 2012 al cinema nel film di Stefano Sollima A.C.A.B. – All Cops Are Bastards, recitando al fianco di Marco Giallini e Pierfrancesco Favino. Per la televisione ha già recitato nell’episodio 10 della serie Nero a metà, diretto da Marco Pontecorvo, nel 2018, andato in onda su Rai 1. Ha al suo attivo anche alcune esperienze teatrali, nell’opera HamletMachine di Robert Wilson e nello Studio su Le Baccanti di Emma Dante.

Eugenio Mastrandrea: è il fratello di Valerio?

L’attore che interpreta Marcello ne La Fuggitiva non è il fratello di Valerio Mastandrea: e questo già dovrebbe dirvi perché: Eugenio Mastrandrea non è neanche lontanamente parente di Valerio perché i cognomi dei due attori differiscono per una “R” che c’è in quello del giovane attore de La Fuggitiva e manca nel cognome del suo più attempato collega.

Eugenio Mastrandrea: Instagram

Eugenio Mastrandrea ha appena aperto un profilo Instagram, e quindi non è possibile sapere se sia ufficiale, e tantomeno è verificato. Al momento ha soli 56 followers e, soprattutto, non ha postato alcuna foto o contenuto di sé.