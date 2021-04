Fiamma Satta, chi è: origini, età, carriera, marito, figli, Instagram

Fiamma Satta è una giornalista professionista, conduttrice radiofonica, blogger, storica e scrittrice italiana. È la conduttrice di “A spasso con te”, in onda alle 16, all’interno di Geo, il programma pomeridiano di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Durante la rubrica personaggi popolari spingono la sedia a rotelle di Fiamma in luoghi a loro cari. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Fiamma Satta

Nome: Fiamma

Fiamma Cognome : Satta

: Satta Data di nascita : 26 Agosto 1958

: 26 Agosto 1958 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @fiammasatta

: @fiammasatta Segno zodiacale: Vergine

Fiamma Satta: origini, età, carriera

Come si evince dalla sua biografia pubblicata sul blog della Gazzetta dello Sport Diversamente aff-abilie, Fiamma Satta vive e lavora a Roma come giornalista professionista. Si è laureata alla Sapienza di Roma in Storia Moderna. Ha pubblicato la sua tesi e per diversi anni ha svolto ricerca storica per il Dizionario Biografico degli Italiani dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Nel 1993 le è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla. È una delle voci storiche di Radio2 per la quale ha firmato e condotto e interpretato numerosi programmi (La strana casa della formica morta, oltre 1800 puntate del popolarissimo Fabio e Fiamma e la trave nell’occhio, L’una storta). Ha avuto una rubrica fissa su Vanity Fari e cura dal 2009 rubrica e blog “Diversamente aff-abile, diario di un’invalida leggermente arrabbiata” sui temi dell’inciviltà. Per questo impegno nel 2014 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano l’onorificenza di “Commendatore al Merito della Repubblica Italiana” . È stata co-sceneggiatrice del film di Carlo Verdone Ma che colpa abbiamo noi (2003), e ha pubblicato diversi libri: l’ultimo è Io e lei- Confessioni della Sclerosi Multipla (Mondadori 2017), un romanzo nel quale, per la prima volta in letteratura, la voce narrante della storia d’amore è la malattia.

Fiamma Satta: marito, figli

Non si sa molto della vita privata di Fiamma Satta, se non che ha due figli. L’identità dei figli e del marito non sono note al grande pubblico, visto che Fiamma preferisce tenere questa sfera della sua vita privata lontana dai riflettori.

Fiamma Satta: Instagram

Fiamma Satta ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato seguito attualmente da più di 1700 followers e con più di 200 post. L’account è una finestra affacciata sul mondo pubblico e privato della giornalista, che ama fotografarsi con le persone a lei più care, e con gli ospiti della sua trasmissione, in luoghi di elevato spessore artistico-panoramico. Ci sono però anche tanti scatti personali, dedicati in particolar modo ai suoi gatti.