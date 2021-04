Ilaria Spada, ecco chi è Francesca di “Tutte lo vogliono”

Ilaria Spada è un’attrice, conduttrice televisiva e danzatrice italiana.

È l’attrice che interpreta il ruolo di Francesca Petrini nel film in onda stasera su Rai2, Tutte lo vogliono, con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Ilaria Spada

Nome: Ilaria

Ilaria Cognome : Spada

: Spada Data di nascita : 27 Febbraio 1981

: 27 Febbraio 1981 Luogo di nascita : Latina, Italia

: Latina, Italia Profilo Instagram : @ilariaspadaofficial

: @ilariaspadaofficial Segno zodiacale: Pesci

Ilaria Spada: età, carriera

Ilaria Spada ha compiuto da poco 40 anni: l’attrice italiana è infatti nata il 27 Febbraio 1981.

Eletta Miss Eleganza a Miss Italia 1998, debutta nel cinema del 2000 in Via del Corso, per la regia di Adolfo Lippi. Dopo una partecipazione da inviata a Telethon, il primo impegno lavorativamente importante in tv è a Veline, dove si classifica tra le prime 8 candidate a prendere il posto accanto ai conduttori dello show di Antonio Ricci. Nel 2003 è prima ballerina di Ciao Darwin, e l’anno successivo partecipa a Libero e a Bubusette, entrambe su Rai 2. Sempre nel 2004 è impegnata su RaiSport in due trasmissioni per Europei ed Olimpiadi di quell’anno. Dall’autunno successivo si dedicherà principalmente alla recitazione, partendo con una serie di ruoli in fiction per la TV (Codice Rosso, Provaci ancora Prof!, Don Matteo, Raccontami). È il 2008 quando riannoda il filo con il cinema partecipando a Scusa se ti chiamo amore e Questa notte è ancora nostra. Una nuova piccola consacrazione arriva però tra il 2014 e il 2015, quando recita in sei pellicole in due anni (Un matrimonio da favola, Arance e martello, Se Dio vuole, Tutte lo vogliono, Gli ultimi saranno ultimi, Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale).

Ilaria Spada: fidanzati, figli

Ilaria Spada è sposata con Kim Rossi Stuart: i due attori sono convolati a nozze nel marzo 2019, a più di otto anni di distanza dall’inizio della loro relazione. Sono stati quindi a lungo fidanzati prima di sposarsi. Hanno avuto assieme due bambini: il primo, nato poco tempo dopo l’ufficializzazione della loro storia, si chiama Ettore. Il secondo, nato invece nel 2019 pochi mesi dopo il matrimonio, si chiama Ian.

Ilaria Spada: Instagram

Ilaria Spada ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato, attualmente seguito da circa 74 follower e con poco meno di 270 post. Il suo account è una finestra completa sulla sua vita: non mancano scatti privati – alcuni anche di famiglia – così come gli aggiornamenti sulle sue attività lavorative e pubbliche.