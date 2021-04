Oroscopo di domani, martedì 20 aprile 2021: Branko

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 20 aprile 2021. Un’altra settimana è cominciata da pochissimo ed eccoci già arrivati a martedì. Vuoi scoprire in anteprima cosa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani, complice una splendida Luna nel segno del Leone, potresti imbatterti in un’occasione d’amore. Martedì e mercoledì sarai sostenuto da una bella carica di energia: sfruttala per metterti in gioco.

Toro

Domani sarai assalito da qualche momento di nervosismo o un malessere psicofisico. Nonostante il periodo sia favorevole, la Luna in quadratura potrebbe provocarti qualche piccolo fastidio fisico. Qualcuno soffrirà di circolazione. Meglio fare attenzione!

Gemelli

Domani dovresti prenderti una piccola pausa dagli impegni di ogni giorno. D’ora in avanti sarà importante diventare più riflessivi, studiare, prepararsi in vista del prossimo mese. A maggio, infatti, Mercurio tornerà nel tuo segno e ci rimarrà per un bel po’.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata interessante. Le stelle favoriranno soprattutto le questioni economiche. Dovresti approfittarne, per rivedere i tuoi conti, discutere con la banca, fare richieste.

Leone

Domani, complice anche la Luna nel tuo segno, la tua agitazione sarà amplificata, difficile da contenere. Dovresti provare a mettere da parte gli scatti di orgoglio, altrimenti rischierai di discutere con qualcuno. Cerca di non cedere alla tentazione di voler sfidare le autorità!

Vergine

Domani sarà una giornata molto piacevole. A poco a poco stai ritrovando l’armonia interiore e la voglia di amare. Nel corso di questo martedì ci sarà perfino chi sentirà il bisogno di avvicinarsi alla spiritualità. Chi vorrà, invece, rimettere in gioco i propri sentimenti.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata molto interessante. Se nella prima parte di aprile hai vissuto molte difficoltà, d’ora in avanti le stelle saranno migliori. Nelle prossime ore potresti imbatterti in un incontro speciale o in una promessa importante.

Scorpione

Domani ti aspetta un’altra giornata alquanto conflittuale. Dovrai fare i conti con un cambio di Luna difficile che ti creerà qualche disturbo. Qualcuno potrebbe soffrire perfino di tachicardia, squilibri ormonali o problemi alla tiroide.

Sagittario

Domani, nonostante una bellissima Luna in Leone, potresti sentirti nervoso e turbato. Sforzati di non riversare questa agitazione in amore, nei tuoi affetti. Dovresti cercare di essere meno orgoglioso e provare a capire chi hai di fronte.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani il cielo diventerà finalmente tuo alleato. D’ora in avanti i pianeti concentrati in Toro saranno più rassicuranti. Anche l’amore ci sarà. Chi non ha ancora al proprio fianco una persona speciale, potrebbe trovarla proprio in questa giornata…

Acquario

Domani sarà un’altra giornata piuttosto complicata. La Luna sarà in opposizione: come conseguenza potresti soffrire di nervosismo, agitazione o un leggero calo fisico. Ci sarà chi dovrà fare i conti con qualche piccolo fastidio fisico, forse un’infiammazione.

Pesci

Domani sarà una giornata molto promettente. Chi da giorni è alla ricerca di risorse, potrà sfruttare le prossime ore per fare richieste. Preparati a cogliere ogni opportunità. Molto presto potrebbe spuntare fuori uno sponsor, in maniera del tutto inaspettata.