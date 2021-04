Oroscopo di domani, martedì 20 aprile 2021: Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 20 aprile 2021. Una nuova settimana è ricominciata ed eccoci arrivati già a martedì. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà martedì 20 aprile? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà una bellissima Luna che ti regalerà una bella carica di energia fino a mercoledì sera. Ti aspettano 48 ore di grande recupero! Questa nuova forza solleticherà anche la tua voglia di amare. Non sottovalutare i nuovi incontri…

Toro

Domani ti sveglierai con una bella dose di energia: usala in maniera costruttiva. Il rischio che correrai sarà quello di farti cogliere da una leggera malinconia oppure da un malessere a livello nervoso. Dovresti cercare di sistemare ciò che stai facendo, procedere passo dopo passo.

Gemelli

Domani potrebbero arrivare novità importanti, forse anche a livello emotivo. Qualcuno potrebbe dare una seconda possibilità a un rapporto. Qualcun altro vorrà inseguire nuovi progetti, nuove idee da sviluppare nelle prossime settimane. Chi dovrà chiudere un accordo di lavoro, sarebbe il caso di farlo entro metà maggio. Favoriti anche i colloqui.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai tentare di recuperare un po’ di serenità nel tuo cuore. In questo momento hai talmente tanta voglia di amare che potresti allacciare una nuova amicizia, fare un incontro speciale. Chissà che non nascano emozioni che non provavi da molto tempo…

Leone

Domani la Luna sarà nel tuo segno. Il pianeta potrebbe raddoppiare l’agitazione che provi da giorni. Sul lavoro qualcosa non fila liscio e mancano i soldi. Anche in amore ci sono tensioni. Chi ha perdonato una persona, adesso si aspetta delle dimostrazioni concrete di amore.

Vergine

Domani sentirai la necessità di avere più sicurezze, sotto ogni punto di vista anche quello sentimentale. In questo periodo hai ritrovato una buona capacità di reazione. Non è detto che non torni perfino una grande voglia di amare, di rimettersi in gioco.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una seconda metà del mese decisamente più favorevole. Certo è che se nei primi giorni di aprile hai avuto molti problemi, ora servirà un po’ di tempo e pazienza per riprendersi. Sul fronte lavorativo sarà necessario cambiare qualcosa, rinnovarsi, esplorare nuovi orizzonti. Non potrai più lavorare su quello che facevi prima.

Scorpione

Domani sarà un’altra giornata di grande agitazione. In questo momento c’è qualcosa che ti manda su tutte le furie. Potrebbe essere un’incertezza circa il tuo futuro o le continue restrizioni. Perché non provi a lavorare su qualcosa di nuovo? Non avvii un’ iniziativa, un nuovo progetto? Ciò che più conta ora è scacciare via la noia.

Sagittario

Domani, nonostante una magnifica Luna, potresti sentirti un po’ nervoso o dubbioso. Se non farai attenzione, potresti riversare queste incertezze nelle persone vicine. In questi giorni non è facile capirti del tutto, provare a calmarti. Sforzati di ritrovare il tuo innato ottimismo.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una buona giornata per iniziare a fare nuovi progetti. Sappi, però, che prima dovrai buttarti alle spalle ciò che è accaduto a inizio aprile, le tensioni provate per qualcosa che hai vissuto. Adesso hai ritrovato un migliore equilibrio interiore e puoi ricominciare, anche in amore.

Acquario

Domani non sarà una giornata facile. Ti aspetta un’altra settimana alquanto turbolenta. Il fatto è che senti la necessità di dover recuperare mesi di vita perduta e non sarà affatto semplice! Di fronte a te non stai percependo un futuro limpido, chiaro e felice come invece desidereresti. Tieni duro! Alla fine il 2021 saprà ricompensarti.

Pesci

Domani sentirai il bisogno di rivedere tutti i rapporti sentimentali e affettivi. Sarà probabile che vorrai scavare a fondo, anche a costo di stare male! Se l’anno scorso si è concluso con un malessere in più, adesso avrai voglia di capire come muoverti da qui in avanti.