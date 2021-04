Oroscopo di oggi, 19 aprile; amore, lavoro e fortuna – Il weekend è ormai alle nostre spalle e una nuova settimana è appena cominciata. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Lavoro: secondo l’oroscopo di oggi la giornata partirà un po’ sottotono, ma si riprenderà dal pomeriggio in poi. Meglio puntare sulla seconda metà di questo lunedì. Amore: In amore dovrete cercare di non riversare la tensione nervosa nel vostro rapporto di coppia. Fortuna: state vivendo un periodo fortunato anche se sarà la determinazione a fare la differenza.

Toro

Lavoro: con Giove e Saturno sempre dissonanti non potrete ambire a grandi cambiamenti. Almeno adesso i pianeti nel vostro segno mitigheranno i loro raggi! Amore: Venere nel vostro cielo darà una marcia in più alle relazioni. I single dovrebbero uscire allo scoperto. Fortuna: Venere, oltre a sostenere l’amore, porta piccoli colpi di fortuna al segno che la ospita.

Gemelli

Lavoro: oggi sarà importante non restare fermi, ma cominciare a studiare le prossime mete da raggiungere. Amore: dovreste approfittare di questa bellissima Venere. Se in famiglia ci sono difficoltà, è il momento giusto per ribadire la vostra posizione. Fortuna: sarete ancora baciati dalla fortuna.

Cancro

Lavoro: come indica l’oroscopo di oggi le vere novità arriveranno solo a fine maggio. Pazientate ancora un po’. Amore: a poco a poco state ritrovando la passionalità di un tempo. Occhio, però, a non infilarvi in storie troppo complicate. Fortuna: meglio restare con i piedi piantati per terra e non contare troppo sulla fortuna.

Leone

Lavoro: oggi non sarà una giornata facilissima. Il nervosismo sarà tanto, a tal punto che potresti voler mandare tutto alle ortiche. Amore: ci sarà chi di recente ha dato un aut aut a una persona. Occhio a non rimanere delusi. Fortuna: purtroppo il 2021 non sarà un anno fortunato. Meglio accontentarsi e non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine

Lavoro: finalmente potrete tornare in pista, grazie ai nuovi transiti nel segno del Toro. Aspettati belle soddisfazioni. Amore: ottimo momento anche per i sentimenti. Favoriti i nuovi incontri, anche virtuali. Fortuna: rientrerete nella cerchia dei segni baciati dalla fortuna. Approfittane, per mettervi in gioco.

Bilancia

Lavoro: secondo l’oroscopo di oggi potrete cominciare a seminare in vista delle prossime settimane. Dovrete affrontare qualche piccolo cambiamento per rimettervi in moto, forse aggiornarvi, crescere, Amore: nelle prossime ore potreste incappare in qualche difficoltà a livello relazionale ed emotivo. Siate cauti! Fortuna: ancora poca, ma piano piano state andando incontro a un periodo più promettente.

Scorpione

Lavoro: oggi dovrete armarvi di pazienza e molta cautela. Se stai vivendo una crisi, un problema, sarà facile perdere le staffe, andare su tutte le furie. Amore: anche in amore dovrai avere grande prudenza, per non sfogare l’agitazione di questi giorni sull’altro. Fortuna: continua a guardare da un’altra parte. Tenete duro!

Sagittario

Lavoro: oggi avrete una grande voglia di recuperare forza e tempo perso, ma potreste accusare un piccolo calo a livello psicologico. Meglio non chiedere troppo a voi stessi! Amore: si preannuncia un periodo interessante, in cui sarà possibile fare progetti di coppia. Fortuna: sta tornando, dopo un periodo no.

Capricorno

Lavoro: come anticipa l’oroscopo di oggi potresti subire gli ultimi strascichi di stanchezza. Da martedì sarà tutta un’altra storia e potrete schiacciare il piede sull’acceleratore. Amore: con Venere in magnifico aspetto i sentimenti e gli affetti saranno di nuovi distesi e più armoniosi. Fortuna: sarete di nuovi nelle grazie della dea bendata.

Acquario

Lavoro: oggi sarà una giornata no, come il resto della settimana. I molti pianeti in Toro potrebbero causare diverse complicazioni e molta confusione. Meglio rimandare le scelte importanti al prossimo mese. Amore: anche per quel che riguarda i sentimenti vi converrà usare estrema cautela e sforzarvi di trattenere la vostra insofferenza. Fortuna: assente, o quasi.

Pesci

Lavoro: man mano che i pianeti si riverseranno nel cielo del Toro voi diventerete più arguti, concreti e capaci di fiutare gli affari più proficui. Amore: state ritrovando la serenità dentro di voi e con chi vi sta vicino. Solo un piccolo problema legato alla famiglia o alla casa potrebbe affliggervi ancora. Fortuna: qualche piccolo colpo di fortuna potrebbe capitarvi presto.