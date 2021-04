Oroscopo e Classifica di oggi, 19 aprile: Paolo Fox e Branko

Oroscopo e classifica di oggi 19 aprile 2021 – Ecco le anticipazioni astrologiche per la giornata di oggi di Paolo Fox e Branko rivolte a tutti i segni dello zodiaco. Sempre più persone leggono le previsioni dei due astrologi più amati d’Italia, per sapere in anticipo cosa avranno in serbo gli astri.

Come ogni giorno in questa rubrica astrologica scopriamo cosa ci attenderà oggi attraverso l’oroscopo. Se siete curiosi di conoscere le previsioni astrologiche per lunedì 19 aprile 2021, non perdetevi il seguente oroscopo di Branko e Paolo Fox per oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e Classifica Paolo Fox oggi lunedì 19 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi Ariete – 4 stelle. Vi sveglierete con un po’ di stanchezza, ma dal pomeriggio in poi ritroverete la forza di sempre. Toro – 4 stelle. Oggi sentirete di avere le idee molto chiare sulla strada da percorrere e molta fiducia nel vostro futuri. Gemelli – 5 stelle. È tempo di pensare alle prossime mete da raggiungere. Un cielo così bello non va assolutamente sprecato. Cancro – 3 stelle. Oggi la Luna vi renderà alquanto stralunati e poco lucidi. In amore ci sarà chi dovrà fare attenzione a non cominciare una storia troppo complicata. Leone – 2 stelle. Come sostiene l’astrologo Paolo Fox oggi sarete molto nervosi, con una gran voglia di buttare tutto all’aria. Siate prudenti! Vergine – 5 stelle. Si preannuncia una settimana molto interessante che vi porterà grandi vantaggi in amore e nel lavoro. Bilancia – 4 stelle. Oggi potresti avere difficoltà a livello relazionale ed emotivo, ma non demoralizzatevi. Nel complesso il periodo sarà valido per recuperare terreno. Scorpione – 2 stelle. Vi occorrerà la massima cautela per contenere la tensione nervosa e non sfogarla su qualcuno! Sagittario – 3 stelle. Nonostante siate entrate in una fase promettente, oggi potreste accusare un piccolo calo psicologico. Capricorno – 5 stelle. In questa giornata potreste subire gli ultimi strascichi di stanchezza, ma ormai il peggio è alle vostre spalle. D’ora in avanti risalirete la china. Acquario – 3 stelle. Servirà grande prudenza, perché l’intolleranza e l’agitazione saranno difficili da tenere a bada. Pesci – 4 stelle. Finalmente state ritrovando forza ed equilibrio, ma un problema emotivo, legato alla famiglia o alla casa, vi turberà ancora.

Oroscopo e Classifica Branko oggi lunedì 19 aprile 2021

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete saluterà il Sole che si sposterà in Toro. Da lì la stella vi incoraggerà a diventare più concreti e pratici. Il Toro accoglierà nel proprio cielo, dove già si trova Venere, il Sole e Mercurio. Oggi per i Gemelli sarà importante agire in maniera più riflessiva e concreta. Dovrete ragionare, osservare e studiare prima di lavorare sui prossimi progetti. Finalmente per il Cancro il cielo diventerà più sgombro e lo ricompenserà della pazienza avuta finora. Oggi occorrerà la massima cautela al Leone che dovrà tenere testa a molti pianeti contrari. Come indica l’astrologo Branko oggi la Vergine comincerà un periodo di recupero importante, grazie ai nuovi alleati astrali. Per la Bilancia sarà possibile trovare alcune soluzioni a questioni economiche rimaste in sospeso. L’irrequieto Scorpione, ora che sta per avvicinarsi la stagione del Toro, correrà il rischio di diventare ancora più agitato e nervoso. Da oggi il Sole in Toro influirà soprattutto sulla vita pratica del Sagittario. Siate veloci a cogliere ogni opportunità di lavoro! Il Capricorno comprenderà che a volte i problemi che sembravano insormontabili, potranno risolversi in maniera spontanea. Oggi l’Acquario sarà colto da una profonda stanchezza. Dovreste sfruttare queste giornate per prendervi una pausa. Infine i Pesci diventeranno ottimi segugi capaci di fiutare gli affari proficui, di concretizzare le idee e ottenere buoni guadagni.