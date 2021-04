Stasera in tv 19 Aprile 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 19 Aprile 2021.

Stasera in tv 19 Aprile 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Lunedì 19 Aprile 2021 vede in onda su Rai1 i nuovi episodi della fiction La fuggitiva. Su Rai2 va in onda il film con Enrico Brignano Tutte lo vogliono. Su Rai3 invece la nuova puntata di Report. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con L’isola dei famosi 2021. Su Italia1 il film Fast and furious 6, mentre su Rete4 spazio al’approfondimento di Quarta Repubblica.

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La fuggitiva

23:25 – Sette – Storie

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tutte lo vogliono

22:55 – Insensibile

Rai 3

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – In barba a tutto

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:47 – MATRIMONIO CON L’EX

Canale 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:00 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’INIZIAZIONE

21:20 – FAST & FURIOUS 6

23:55 – TIKI TAKA

La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl, ep. 1-3

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – Otto e Mezzo (r)

Tv8

19:25 – Cuochi d’Italia – Il campionato Under 30 Ep. 16 Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 143 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Carnia

22:40 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Palermo

Nove

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Allarme rosso

23:50 – Il monaco

Rai 4

20:35 – Criminal Minds III ep.11

21:23 – Revolt

22:57 – L’ora nera

Rai 5

20:29 – Museo con vista

21:15 – Sciarada – Il circolo delle parole Narratore dell’avvenire.

22:18 – Il vegetariano

00:04 – Festival Express

Rai Premium

19:25 – Una pallottola nel cuore 2 – Delitto sul fiume p.2

21:20 – Utta Danella – Come in una fiaba

23:00 – Rex – Minuti contati

Rai Movie

19:30 – W la foca

21:10 – L’uomo di Laramie

23:05 – Appaloosa

La7d

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Nella testa di Antoine

Cielo

20:55 – Affari di famiglia In affari con Star Trek!

21:20 – Zona ostile Prima TV

23:10 – Porno Valley Ep. 1

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti – 1^TV

21:25 – Sorelle al limite – 1^TVNotizie

22:20 – Sorelle al limite – 1^TVPreoccupazioni

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN PASSATO CHE SCOTTA

21:00 – ONCE UPON A TIME – LA LEGGE DELLA NOTTE

23:39 – ONCE UPON A TIME – LE DUE VIE DEL DESTINO

Cine34

19:15 – A CENA CON… – LA PAROLA AMORE ESISTE

21:00 – CHE VUOI CHE SIA

23:08 – VIOLA BACIA TUTTI

Paramount Pictures

20:40 – Strega per Amore

21:10 – Save the Last Dance

23:20 – I Perfetti innamorati

01:15 – Law & Order: Criminal

La5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: FIDARSI E’ BENE, INNAMORARSI E’ MEGLIO

23:10 – LA MUSICA CHE NON TI HO DETTO

Mediaset 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY I

21:04 – KNOCK KNOCK

23:19 – I VICHINGHI