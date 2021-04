Siamo tutti in qualche maniera alla ricerca della felicità, indifferentemente dalla nostra formazione caratteriale e dalle esperienze accumulate nel corso della vita.

Per molti essere felici è sostanzialmente fare quello che si ama, e raggiungere gli obiettivi prefissati ma si tratta di una delle tante definizioni possibili. Non necessariamente inoltre le persone ottimiste e positive sono effettivamente le felici, ecco quali sono i segni zodiacali che solitamente riescono a mantenere l’umore felice più facilmente:

Bilancia

La ricerca della felicità per il Bilancia è di quanto questo percorso può ritorcersi contro di loro: niente li fa cambiare idea quando sono convinti di essere dalla parte della ragione ma non per questo sono degli sprovveduti.

Sagittario

Felici perchè si “accontentano” di poco, o più precisamente, le cose semplici almeno in apparenza: sono persone solitamente molto legati alla famiglia, e forse perchè non particolarmente ambiziose, riescono a elargire positività e voglia di fare a chi li circonda.

Acquario

Sognatori ma anche molto concreti, sono decisamente equilibrati e sanno come trarre felicità anche dalle piccole cose, anche se questo può essere frutto di gelosie da parte di chi li circonda.

Gemelli

Colleghi e amici decisamente flessibili e positivi, i Gemelli sanno come divertirsi senza per questo apparire come dei “ribelli” e “casinisti”, spesso sono visti come dei “normalizzatori” di situazioni complesse. Quasi mai perdono la pazienza.

Leone

Egocentrico, solare, espansivo, il Leone non può mancare in questa classifica che li vede assoluti protagonisti. Di grande conforto e compagnia, a volte un po’ troppo “manipolatori” anche se il più delle volte lo sono senza alcuna malizia. Conosce perfettamente i propri limiti ma non per questo si abbatte facilmente.