Nessuno ama essere tradito in alcun modo, anche se spesso tendiamo ad associare questa parola all’infedeltà di coppia, si può essere traditi indifferentemente dal contesto e non sempre un rapporto può essere “riparato” dopo un evento del genere. Si tratta di qualcosa che può capitare letteralmente a tutti ma statisticamente c’è una tendenza a tradire maggiore in alcuni rispetto ad altri: essendo il segno zodiacale capace di influenzare il carattere è possibile definire i segni che sono maggiormente propensi a questa tendenza:

Ariete

Difficilmente “programma” un tradimento, ma essendo costantemente alla ricerca di nuove emozioni, i nati sotto questa costellazione vedono nell’infedeltà una sorta di valvola di sfogo. Solitamente non c’è un’intenzione a ferire il/la tradito/a, tant’è che Ariete manifesta dispiacere quando il tutto viene a galla.

Bilancia

Anche l’equilibratissimo Bilancia rientra a pieno titolo in questa particolare mini-lista. Questo perchè i suoi rappresentanti tendono ad idealizzarsi un po’ troppo, arrivando ad auto giustificare le proprie azioni, anche quelle oggettivamente sbagliate.

Tendono per questo anche ad assolversi con troppa facilità.

Gemelli

E’ uno dei segni più passionali e sentimentalmente complessi in assoluto, quindi tende ad incappare in più di qualche tradimento con troppa facilità. Non riescono psicologicamente ad essere coerenti in un racconto anche se sanno bene che la fedeltà è alla base di un rapporto.

Scorpione

Misterioso ed affascinante, lo Scorpione non “lo fa apposta” ma sostanzialmente seppur felice in una relazione può concedersi più di qualche “scappatella”. Anche se promette che non lo farà più, ha costantemente bisogno di nuovi stimoli perchè questo non accada di nuovo.

Vergine

Tradiscono in maniera quasi naturale, al punto che spesso riescono a celarlo con molta naturalezza, anche loro tendono ad auto assolversi con molta, troppa facilità.