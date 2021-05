Everton Aston Villa, match valevole per la 34esima giornata di Premier League. La banda di Ancelott può agganciare il 7° posto in graduatoria, che vale l’accesso alla Conference League.

Everton Aston Villa – Quote

Everton che è in fase positiva da 4 giornate, e vorrà quindi ripetere la storica vittoria sul campo dell’Arsenal, la scorsa giornata. L’Aston Villa ha disputato un campionato positivo e decisamente tranquillo, anche se la vittoria manca da 3 giornate. Consigliamo il segno Over 2.5 in fase di scommessa.

Eurobet – Over 2.5 – 1.80

– 888 – Over 2.5 – 1.83

– Goldbet – Over 2.5 – 1.85

Everton Aston Villa – Statistiche

Everton che non vince contro i Villains dal 2016: gli ultimi due confronti hanno visto la vittoria dell’Aston Villa nel 2019 e un pareggio, conquistato in casa dell’Everton lo scorso luglio.

Everton Aston Villa – Dove vederla

Come gran parte delle gare di Premier League, il confronto odierno sarà esclusiva di Sky, che manderà il onda il match sul canale Sky Sport Football HD, canale 203, ma sarà anche possibile seguirla attraverso l’app SkyGo. Fischio d’inizio alle ore 21.00.