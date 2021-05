La lotta per il primo posto nel massimo campionato di calcio francese è piuttosto agguerrita: l’attuale capolista Lilla mantiene un solo punto di distacco dal Paris Saint Germain, e la sfida odierna contro il Nizza può garantire punti importanti.

Lilla Nizza – Quote

Padroni di casa per forza di cose favoriti dai bookmakers, vista la situazione di classifica, mentre il Nizza si trova in una posizione molto tranquilla, precisamente al 9° posto.

Proprio per questo consigliamo di puntare sull’1 fisso.

Eurobet – 1 – 1.4

– 888 – 1 – 1.42

– Goldbet 1 – 1.42

Lilla Nizza – Statistiche

Gli ultimi due incroci di queste due sfide sono terminati entrambi 1 a 1, nel 2019 l’ultima vittoria del Lilla, per 4 a 0, mentre il Nizza si è imposto l’ultima volta contro gli avvesari odierni nel marzo 2018, con il risultato di 2 a 1.

Lilla Nizza – Dove vederla

La gara è esclusiva di DAZN, fischio d’inizio alle 21.00, il giorno 1° maggio 2021.

Il match potrà essere visto attraverso smartphone, smart tv, tablet e dispositivi simili, nonchè da personal computer.