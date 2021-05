Bologna e Fiorentina si affrontano alle 15 in un incontro di campionato valido per la 34esima giornata di Serie A: i viola hanno bisogno di qualche altro punto per consolidare la salvezza, i felsinei sono a metà classifica, teoricamente già salvi. La sfida odierna può definitivamente sancire le ambizioni stagionali delle due compagini.

Il “Derby dell’Appennino” si presenta con queste promesse a tifosi ed appasionati.

Bologna Fiorentina – Formazioni ufficiali

Il Bologna presenterà Palacio attaccante avanzato, con i tre probabili Skov Olsen, Soriano e Barrow alle sue spalle: Soriano è il primo marcatore del felsinei con 9 gol ed oggi può arrivare in doppia cifra. Niente Schouten causa squalifica, la mediana sarà composta da Poli e Svanberg. Difesa da De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye a supporto di Skorupski.

Iachini non cambia lo schieramento, che resta 3-5-2. Kokorin e Borja Valero infortunati, Vlahovic confermatissimo davanti, avrà il supporto di Ribery. Bonaventura, Amrabat, Castrovilli impegnati a centrocampo con Venuti e Biraghi esterni. Difesa formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Bologna Fiorentina – Dove vederla

La sfida in questione sarà visibile su DAZN, fischio d’inizio alle 15, il giorno 2 maggio 2021.

Il match potrà essere visto attraverso smartphone, smart tv, tablet e dispositivi simili, nonchè da personal computer, utilizzando l’apposita app.