La Lazio ospita il Genoa nel match dell’ora di pranzo domenica 2 maggio 2021.

In palio punti importanti per i rispettivi obiettivi: i biancocelesti sono in corsa per un posto in Europa mentre i rossoblu hanno ancora bisogno di qualche punto per la matematica salvezza.

Lazio Genoa – Formazioni ufficiali

Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Acerbi al centro della difesa: al posto dell’ex Sassuolo giocherà Hoedt assieme a Radu e Marusic, con Lazzari e Lulic esterni. In mezzo, a centrocampo, agiranno Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, in attacco Immobile-Correa.

Un cambio obbligato in difesa anche per Ballardini: out Criscito causa infortunio, la linea difnesiva sarà composta da Biraschi, Radovanovic e Masiello davanti a Perin. A centrocampo titolari Zajc, Badelj e Strootman, con Zappacosta e Goldaniga esterni. Tandem offensivo Destro-Scamacca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro.

Lazio Genoa – Dove vederla

Il match delle 12.30 sarà esclusiva di DAZN: la partita sarà visibile attraverso personal computer, collegandosi al sito ufficiale dell’emittente, oppure utilizzando l’app per smartphone, smart tv, console di gioco e tablet, nonchè per decoder Sky Q.

Gli abbonati Sky che hanno DAZN nel proprio pacchetto potranno assistere all’incontro attraverso il canale DAZN1.