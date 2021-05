Sfida interessante sia per i tifosi delle rispettive squadre ma anche da semplici spettatori: Sassuolo e Atalanta, le due squadre che si affronteranno in una delle gare domenicali delle 15, valide per la 34esima giornata, sono impostate su un gioco offensivo e sono in fase positiva da diverse partite. Gli orobici sono lanciatissimi in un piazzamento Champions (anche se una non vittoria oggi darebbe la certezza dello scudetto all’Inter, vittoriosa a Crotone). Il Sassuolo occupa l’ottava posizione ma può avvicinarsi alla Roma in caso di sconfitta di questi ultimi.

Sassuolo Atalanta – Formazioni ufficiali

Defrel sarà il probabile attaccante titolare di De Zerbi: Caputo ancora fermo ai Box e Raspadori pronto a subentrare. Alle spalle del francese agiranno Berardi, Djuricic e Boga, confermati anche Maxime Lopez-Locatelli in mediana con la difesa a 4 consueta, formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio davanti a Consigli.

Titolari anche per Gasperini, davanti a Gollini in porta agiranno Toloi, Romero e Djimsiti con Gosens e Hateboer esterni. Zapata punta centrale, Pessina-Malinovskyi alle sue spalle.

Centrocampo formato da De Roon e Freuler.

SASSUOLO – Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel.

ATALANTA – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Sassuolo Atalanta – Dove vederla

La gara è appannaggio di Sky, che la trasmetterà sul canale satellitare Sky Sport (253 del satellite) oltre che attraverso l’applicazione ufficiale SkyGo, disponibile per quasi tutti i dispositivi come smartphone, tablet, e simili.