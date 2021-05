La Juventus deve almeno conquistare il posto in Champions, visto che è sfuggito lo Scudetto: di contro oggi avrà un Udinese che si trova all’11esimo posto ma non matematicamente ancora salva. Pirlo dovrà per forza di cose trovare la vittoria in trasferta per ritrovare tranquillità in vista delle ultimissime giornate di campionato.

Udinese Juventus – Formazioni ufficiali

Scuffet prenderà il posto di Musso, squalificato, per la porta dei friulani: davanti a lui la difesa titolare formata da Becao, Nuytinck e Bonifazi con Molina e Stryger Larsen esterni. In mezzo De Paul, Walace e Arslan, mentre a supporto di Okaka davanti ci sarà l’ex Pereyra.

Morata è convocato per la Juventus ma ha un fastidio muscolare, quindi giocherà, assieme a Ronaldo, Dybala. Cuadrado e McKennie esterni alti, in mezzo Bentancur e Rabiot. In difesa Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Bonifazi, Nuytinck, Becao; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Udinese Juventus – Dove vederla

La gara sarà trasmessa da Sky, precisamente sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile assistere al match anche attraverso l’app SkyGo.