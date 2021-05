Siviglia – Athletic Bilbao, match di Liga spagnola, vedrà due formazioni storiche del calcio iberico affrontarsi in una partita valida per la 34esima giornata.

Il Siviglia, già matematicamente qualificato per la prossima Champions League, ha disputato un ottimo campionato, ed è in fase positiva da 2 mesi, i baschi sono al 10esimo posto ed hanno vinto la Supercoppa spagnola ai Danni del Barcellona anche se hanno subito sempre dai catalani una pesante sconfitta in Coppa del Re.

Siviglia Athletic Bilbao – Quote

Il Siviglia giocherà il match senza la necessità di fare obbligatoriamente punti, idem per gli avversari. Possibile la presenza di un gol per parte.

Eurobet – X – 1.80

888 – X – 1.83

Goldbet – X – 1.90

Le Statistiche

I baschi si sono assicurati la vittoria nella gara di esordio, in rimonta, per 2-1 mentre i due precedenti scontri hanno visto vincere il Siviglia.

Dove vederla

La partita sarà appannaggio di DAZN, che la trasmetterà in diretta a partire dalle 21.00. Il March sarà visibile sia attraverso personal computer che utilizzando l’applicazione ufficiale dell’emittente.