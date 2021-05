Oroscopo di domani venerdì 7 maggio 2021. Anche questa settimana sta giungendo al termine, così che in molti pensano già all’arrivo del weekend. Siete curiosi di scoprire che cosa hanno in serbo per voi le stelle? Vediamo insieme le previsioni che gli astologi Branko e Paolo Fox, i più famosi di tutta Italia, hanno fatto per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko venerdì 7 maggio 2021

Come indicano le previsioni astrologiche di Branko, per la giornata di domani l’Ariete potrebbe ricevere sorprese inaspettate ma gradite. Il Toro subisce l’influsso benevolo da parte di Venere, che opera sul piano sentimentale. I nati sotto il segno dei Gemelli dovrebbero drizzare le antenne, perché è in arrivo un’occasione da non perdere.

Chi è del Cancro durante l’arco della giornata di domani potrebbe ricevere un’informazione importante, ma che non frutterà immediatamente. Difficoltà soprattutto per la carriera, se siete del Leone. Ai nati in Vergine è consigliabile mantenersi cauti, valutando bene prima di fare una grossa spesa. Sono in agguato cambiamenti per la Bilancia, verificate ogni opportunità.

Lo Scorpione dovrebbe resistere alle tentazioni, perché causeranno problemi. Venere gioca a nascondino con i sentimenti del Sagittario, mentre Marte accende il carattere del Capricorno. Sviluppi per chi è nato in Acquario, soprattutto sul piano sentimentale, ma non c’è da aspettarsi grandi novità sul fronte dei Pesci.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 7 maggio 2021

Rispetto a quanto predetto da Paolo Fox, l’Ariete potrà andare incontro a sviluppi che non si limiteranno alla giornata di domani. Imprevisti in agguato per i nati in Toro, ma le conseguenze saranno molto gradite. Possibili miglioramenti sul lungo periodo anche per chi è dei Gemelli, ma al Cancro toccherà attendere un po’.

Il Leone fatica a trovare l’armonia tra dovere e piacere, soprattutto col weekend in arrivo. Le stelle riservano cambi di programma a chi è nato in Vergine, ma è meglio non strafare. La Bilancia potrebbe sentire il bisogno di svagarsi un po’. Non assecondate le scelte che vi detta l’istinto, se siete dello Scorpione. Possibili sviluppi sentimentali per i nati sotto il segno del Sagittario, cercate di non buttarvi a capofitto se ci tenete.

Evitate di imbarcarvi in discussioni filosofiche, perché sarà difficile trarne beneficio se il vostro segno è il Capricorno. L’Acquario dovrebbe provare a uscire dal suo mondo, se vuole focalizzarsi sulle passioni. Infine, per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci, è meglio attendere ulteriori sviluppi sul finire della settimana.