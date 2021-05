Leicester e Newcastle si affrontano presso il King Power Stadium di Leicester in un match valido per la 35esima giornata di Premier League 2021, incrocio molto importante per ambo le formazioni ed i rispettivi obiettivi.

Leicester infatti, che ha abbandonato da tempo l’aria da “cenerentola” del calcio inglese dopo l’incredibile vittoria della Premier League 2015/16, ed è fortemente intenzionata a ritornare a giocare la Champions League. La banda di Rodgers è attualmente al terzo posto, a quota 63 punti, ed ha ritrovato continuità dopo una mini-crisi.

Newcastle che ha invece vissuto fasi alterne nel corso della stagione ed è attualmente al quart’ultimo posto, a 36 punti, a 9 di distanza dalla “zona retrocessione”, quindi virtualmente salvo.

Leicester Newcastle – Quote

Valori tecnici e motivazioni fanno propendere per la vittoria delle Foxes anche in fase di scommessa: Il consiglio è di puntare su una vittoria piuttosto netta dei padroni di casa, come 1 + Over 1,5.

Eurobet – 1+Over 1,5 – 1.52

888 – 1+Over 1,5 – 1.55

Goldbet – 1+Over 1,5 – 1.54

Leicester Newcastle – Statistiche

8 vittorie del Leicester nelle ultime 10 sfide di campionato contro il Newcastle: le statistiche sono decisamente a favore della compagine di casa.

Dove vederla

La partita sarà visibile su Sky, precisamente sul canale 203 Sky Sport Football, visibile anche attraverso SkyGo, l’applicazione ufficiale dell’emittente per smartphone, smart tv e simili.