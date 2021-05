Sabato 8 maggio: Scopriamo adesso le partite di Serie A in programma oggi e stasera in TV e in diretta streaming. Si gioca oggi la 35esima giornata e sono 4 le partite previste per oggi. Si parte alle 15:00 con Spezia – Napoli e Udinese – Bologna. Alle 18:00 scenderanno in campo Inter-Sampdoria e alle 20.45 giocano Fiorentina contro Lazio.

In Europa, sono previsti due scontri clou. In Liga spagnola si affrontano Barcellona – Atletico Madrid e in Inghilterra Manchester City – Chelsea.

Un sabato molto ricco di partite. La Bundesliga tedesca scenderà quasi completamente in campo in questa giornata di Sabato 8 Maggio 2021. Più sotto scopriremo anche dove vedere queste partite in diretta Tv e Streaming.

Dove vedere Inter-Sampdoria in TV e streaming

Il fischio d’inizio di Inter-Sampdoria è previsto per sabato 8 maggio alle ore 18:00 a San Siro. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky e di Now Tv. Oltre che in Streaming grazie all’ app Dazn o Sky go.

Fiorentina-Lazio su Dazn o Sky? Gli orari

Alle 20:45 si scontreranno Fiorentina Lazio. La partita fa parte del posticipo di sabato 8 Maggio. Sarà trasmessa su Dazn ma sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky per chi ha aderito all’offerta Sky-Dazn

Partite oggi in TV, il programma di sabato 8 maggio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 8 maggio:

13:00 – Nantes – Bordeaux: DAZN (Ligue 1)

13:30 – Leeds – Tottenham: Sky (Premier League)

14:00 – Alaves – Levante: DAZN (Liga)

15:00 – Spezia – Napoli: Sky (Serie A)

15:00 – Udinese – Bologna: Sky (Serie A)

15:30 – Brema – Leverkusen: Sky (Bundesliga)

15:30 – Dortmund – Lipsia: Sky (Bundesliga)

15:30 – Hoffenheim – Schalke: Sky (Bundesliga)

15:30 – Wolfsburg – Union Berlino: Sky (Bundesliga)

16:00 – Sheffield Utd – Crystal Palace: Sky (Premier League)

16:15 – Barcellona – Atletico Madrid: DAZN (Liga)

17:00 – Lione – Lorient: DAZN (Ligue 1)

18:00 – Inter – Sampdoria: Sky (Serie A)

18:30 – Manchester City – Chelsea: Sky (Premier League)

18:30 – Cadice – Huesca: DAZN (Liga)

18:30 – Bayern – Monchengladbach: Sky (Bundesliga)

20:45 – Fiorentina – Lazio: DAZN (Serie A)

21:00 – Athletic Bilbao – Osasuna: DAZN (Liga)

21:15 – Liverpool – Southampton: Sky (Premier League)