Giuseppe o meglio Beppe Fiorello è il fratello del Famoso Fiorello che tutti noi conosciamo. Attore e protagonista di molte fiction di successo tra cui l’ Oro di Scampia. Scopriamo adesso alcuni dettagli sulla sua vita privata e sulla carriera.

Chi è Beppe Fiorello il fratello di Rosario Fiorello

Beppe Fiorello ha 52 anni ed è nato a Catania il 12 Marzo del 1969. E’ alto 176 centimetri e pesa 78 kg. E’ il fratello di Fiorello.

Moglie di Giuseppe o Beppe Fiorello

La moglie è Eleonora Pratelli e sono sposati dal 16 Ottobre 2010.

Figli di Beppe Fiorello

Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli hanno due figli. Nel 2003 è nata la loro primogenita a cui hanno dato il nome di Anita. Due anni dopo la coppia ha avuto Nicola, il secondo figlio.

La sua carriera

Tutto è iniziato su Radio Deejay con il pseudonimo di ” Fiorellino “. Stiamo parlando del lontano 1994 e prende il posto del fratello Fiorello nella conduzione del programma musicale Karaoke.

Esordisce al cinema con il film L’ Ultimo Capodanno nel 1998. Nel 2007 torna sul grande schermo nel film Appuntamento a ora insolita.

L’ultima esperienza cinematografica è stata Chi m’ha visto di Pondi.

Numerose fiction lo vedono protagonista. Ultima quella di L’ Oro di Scampia che lo vede come protagonista. Qui di seguito alcune interpretazioni durante la sua carriera:

Film e fiction in cui ha partecipato Beppe Fiorello

2021 Io sono… Italia come Narrator

2020 Gli orologi del diavolo (8 episodi) come Marco Merani

2019 Il mondo sulle spalle come Marco

2017 Chi m’ha visto come Martino

2017 I fantasmi di Portopalo (2 episodi) come Saro Ferro

2016 Era D’Estate come Borsellino

2016 Io non mi arrendo (2 episodi) come Cast

2014 L’oro di Scampia come Enzo Capuano

2013 Se chiudo gli occhi non sono più qui come Ennio

2013 Benvenuto Presidente! come Politician With Goatee

2013 Volare – La grande storia di Domenico Modugno come Domenico Modugno

2012 Magnifica presenza come Filippo Vemi

2011 Terraferma come Nino

2011 Sarò sempre tuo padre come Antonio Rubino

2011 I baci mai dati come Giulio

2010 La leggenda del bandito e del campione (2 episodi) come Sante Pollastri

2010 Il Sorteggio

2010 Lo Scandalo della Banca Romana come Mattia Barba

2009 Baarìa come venditore dollari

2008 Galantuomini come Luigi Infantino

2007 Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce come Giuseppe Moscati

2006 Joe Petrosino come Joe Petrosino

2005 Il bambino sull’acqua come Renzo

2005 Il Grande Torino (2 episodi) come Valentino Mazzola

2005 L’uomo sbagliato come Daniele Baroni

2005 Il cuore nel pozzo (2 episodi) come Ettore

2003 Salvo D’Acquisto come Salvo D’Acquisto

2002 La guerra è finita come Ettore Gigli

2001 Tre mogli come Miguelito

2001 Brancaccio come Nuccio

2000 C’era un cinese in coma come Nicola ‘Niki’ Renda

1999 Il talento di Mr. Ripley come Silvana’s Fiancé

1999 Chi ha incastrato Peter Pan? (1 episodio) come Ospite

1998 Ultimo (2 episodi) come Appuntato Domenico Nocelli, detto “Parsifal”

1998 L’ultimo capodanno come Gaetano Malacozza

2016 Io non mi arrendo … Creatore