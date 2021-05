Con un finale della quarta puntata inaspettato, torna questa sera, domenica 9 Maggio 2021, alle 21:25 su Rai Uno, la quinta puntata de ” La Compagnia del Cigno 2 “. Scopriamo quindi cosa succede ai ragazzi della serie e al loro Maestro

Marioni si trova in una posizione scomoda in seguito a cosa è accaduto a Teoman. Irene come la prenderà? Si fiderà?

Nel primo episodio dal titolo ” Segreti e menzogne ” ecco cosa succede:

Dopo la morte di Kayà, che si è gettata al terrazzo della sua casa a Milano, sotto gli occhi di Luca e Irene, tutti sono sotto choc. L’ ispettrice Arianna Modiano è chiamata a far luce su quanto accaduto. I dubbi sull’innocenza di Marioni, presente in casa in quel momento, sono sempre forti.

Con quanto accaduto, i ragazzi della Compagnia si sono riuniti dopo che da tempo non si parlavano. Il gruppo adesso cercherà in tutti i modi di dimostrare l’innocenza del Maestro.

L’impresa sarà difficile ma i ragazzi rimangono ben compatti per dar luce alla verità. Ci riusciranno a far uscire dai sospetti Marioni? Oppure il loro sarà un tentativo inutile? Non ci resta che scoprirlo nel secondo episodio

Cosa succede nel secondo episodio?

Nel secondo episodio: ” Lo Strappo “, i ragazzi devono vedersela con le conseguenze delle loro relazioni. Robbo che non sopporta i comportamenti di Natasha e Rosario che è in crisi con la sua ragazza Anna.

Barbara cerca di uscire dal potere di Lorenzo che l’ha fatta allontanare dalla compagnia, dalla madre e da Domenico. Oltre che gli ha fatto rinunciare ai studi in conservatorio. Riuscirà a mettere da parte Lorenzo? I ragazzi faranno di tutto per supportare la ragazza. Ne vedremo delle belle

Abbiamo appena scoperto lo spoiler del quinto episodio di questa famosa fiction che sta facendo record di ascolti in tv. Lasciate un commento per esprimere un giudizio di gradimento su ” La Compagnia del Cigno 2 ”