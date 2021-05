Esistono molte piante che allontanano insetti. Ma sono poche le piante che oltre allontanare gli insetti, allontanano anche il cattivo odore e sono belle da vedere. Alcune piante producono un odore intenso ma questa pianta di cui parleremo oggi riesce a sprigionare un odore molto gradevole.

DA NON PERDERE:

[wp-rss-aggregator sources="107017"]

Questa pianta meravigliosa, temo fa, veniva utilizzata soprattutto per creare il famoso sapone di Marsiglia. Infatti proprio nella città a sud della Francia, c’erano e ci sono tutt’oggi, filari immensi di questa pianta dal colore viola. La pianta della lavanda contiene oli essenziali utilizzati per profumare ambienti e rilassarsi, i stessi non sono appunto graditi dagli insetti.

La pianta di Lavanda, colore bellissimo e ottimo sistema allontana insetti

Esistono diversi tipi di lavanda. La più comune è quella dalla classica forma di spiga, questa è la lavanda angustifolia.

Troviamo poi la lavanda nana e la pianta di lavanda lanata. Quest’ultima pianta ha la particolarità di foglie ricoperte da una peluria argentea. Ci sono piante che fioriscono solamente in primavera e piante che fioriscono tutto l’anno. Se vogliamo quest’ultima peculiarità, dobbiamo piantare la pianta di lavanda dentata, riconoscibile proprio dalle foglie dai margini dentati.

Ci sono anche tante altre piante che allontanano le zanzare ed altri insetti, ma secondo noi la lavanda è la scelta migliore.

Come si cura la pianta della lavanda

Non ha bisogno di molte cure. Generalmente la pianta di Lavanda può essere piantata sia in giardino che in vaso. Predilige temperature non bassissime e una mezz’ombra. Durante il mese invernale, se da noi la temperatura scende molto al di sotto lo zero, consigliamo di coprirla con uno speciale tessuto TNT.

Per quanto riguarda l’irrigazione, ha bisogno di acqua una volta al giorno, in estate e una volta a settimana in inverno.

Con questi semplici accorgimenti riusciremo a far crescere una pianta di lavanda in forma, bellissima e che riesce ad allontanare gli insetti e i cattivi odori.